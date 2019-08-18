HABER

Pendik’teki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 23:02 | Son Güncelleme

İstanbul’un Pendik ilçesi yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokakta yer alan iki katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

İstanbul’un Pendik ilçesi yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokakta yer alan iki katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında yabancı uyruklu vatandaşların ikamet ettiği daireye taksiyle gelen yabancı uyruklu grup iddiaya göre, para yüzünden uzun süre tartıştıktan sonra dairede yaşayan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine dairede yaşayan vatandaşların apartmandan kaçması üzerine peşlerinden giden saldırgan grup yakında bulunan bir cami avlusuna sığınan bir kişiyi daha bıçakla yaradı. Saldırganların dairede bir kişiyi bıçakladıktan sonra diğer kaçan vatandaşı kovaladıkları anlar vatandaş kamerasına yansırken o anlarda yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tam 20 yıl oldu! Dinmeyen acıTam 20 yıl oldu! Dinmeyen acı
Tokat’taki kavgada 7 iş yeri, 3 otomobil zarar gördüTokat’taki kavgada 7 iş yeri, 3 otomobil zarar gördü
Pendik’te bıçaklı kavga: 2 yaralıPendik’te bıçaklı kavga: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.