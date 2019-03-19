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PENDİK'TEKİ CİNAYET SORUŞTURMASI; 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA Pendik'te 32 yaşındaki Emre Coşkun'un bir kahvehanede öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
Pendik'te 32 yaşındaki Emre Coşkun'un bir kahvehanede öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emre Coşkun'un kendilerine 500 bin lira borçlu olduğunu, konuşurken kendisini vurduğunu iddia ettiler. Şüphelilerden Habib Y.(29), Tercan Y.(42) tutuklandı.
Pendik, Kaynarca, Deniz caddesi üzerinde 9 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti,
Akraba oldukları öğrenilen Volkan Y.(41), Habib Y. ile Tercan Y. 500 bin lira alacaklı olduklarını ileri sürdükleri Emre Coşkun ile bir kahvehanenin yazıhanesinde buluştu. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre yaklaşık yarım saat aynı odada kalan grubun olduğu odadan bir el silah sesi geldi. Volkan Y., Habib Y. ile Tercan Y. odadan hızla çıkarken içerde bulunanlara "Emre kendisini vurdu" diye bağırarak olay yerinden kaçtılar. Olay yerine gelen polis ekipleri Emre Çoşkun'un cesedi ile karşılaşırken, kaçan şahısları aramaya başladı.
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüpheliler Volkan Y., Habib Y. Tercan Y. gözaltına alındı. Volkan Y.'nin daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak, kasten yaralama, kasten öldürme, yağma, hırsızlık, Kumar oynatmak, uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Habib Y.'nin hırsızlık ve mala zarar vermek, Tercan Y.'nin de yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından poliste kaydı olduğu tespit edildi.
Poliste verdikleri ifadelerinde 500 bin lira alacalı olduğunu iddia ettikleri Emre Coşkun'la buluştuklarını anlatan şüphelilerin Coşkun'un kendisini vurduğunu paniğe kapılarak olay yerinden kaçtıklarını anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Habib Y. ile Tercan Y. tutuklanırken, Volkan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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