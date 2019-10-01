Pendik'teki cinayetin katil zanlısı yakalandı

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) - PENDİK'te silahla kafasından vurularak öldürülen Adem Perçin'in (25) katil zanlısı yakalandı.

Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde 23 Haziran'da saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U. evlerinde alkol alıp eğleniyordu. İki arkadaşa gecenin ilerleyen saatlerinde Özbek uyruklu iki kadın katıldı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple iki kadın ve iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre tartışmanın ardından iki kadın evi terk etti. Özbek uyruklu iki kadın tartışma yaşadığı adrese iki erkek arkadaşını arayarak çağırdı.

Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U. ile bir süre sonra gelen kadınların arkadaşları tartışma başladı.

İki taraf arasında çıkan tartışmanın ardından Özbek kadınların arkadaşı olan Mehmet F. (24) silahıyla Adem Perçin'in kafasına ateş etti. Silahla kafasından vurulan Adem Perçin olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Mehmet F. ve arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaştı.