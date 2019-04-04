PENDİK'TEKİ KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücülerinden biri yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Necmettin Erbakan Caddesinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Akın Dikyol yönetimindeki 34 HY 1090 plakalı otomobil, Ender Sokaktan caddeye çıkan Yenay Tonga yönetimindeki 34 UR 3442 plakalı araçla çarpıştı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sürücülerden Yenay Tonga kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan Akın Dikyol ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikyol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar caddeden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ara sokaktan çıkan otomobille caddede ilerleyen araç çarpışıyor. Caddede yürüyenler kaza yapan araçların yanına gidiyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

(AKTÜEL)

-Kaza yapan araçlar

-Araçların caddeden kaldırılması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

