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Pendik'teki pompalı tüfekli saldırı; saldırgan adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

PENDİK'TE komşularına pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli Murat A.(43) adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER-Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) PENDİK'TE komşularına pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli Murat A.(43) adliyeye sevk edildi. Saldırıda hayatını kaybeden Semra Kaya'nın cenazesi ise Adli Tıp Kumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Pendik, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Şahadet sokak üzerinde dün meydana gelen olayda Murat A. isimli şüpheli kapıda tartıştığı komşularına pompalı tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Semra Kaya(53) hayatını kaybederken eşi Zekai Kaya(54), çocukları Pakize Kaya(31) ile Yasin Kaya(24) ağır yaralanmıştı. Şüpheli olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. ÖNCE KAPIYA KONAN KOLTUK YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Murat A. adliyeye sevk edildi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirilen Murat A.'nın bir süre önce kapıya konan koltuk yüzünden komşularıyla tartıştığı belirlendi. Murat A'nın ifadesinde "Kapıya bir koltuk koyup dışarda oturmaya başladılar. Bu yüzden zaman zaman tartışıyorduk. Bir gün onların olmadığı bir sırada koltuğu kırarak çöpe attım. Bu yüzden aramızda kavga çıktı. Karakola gittik ancak birbirimizden şikayetçi olmadık." dediği bildirildi. "KARIMA BAKIYORLARDI" İfadesinde aralarının bozuk olduğu komşularıyla olay sabahında bir kez daha karşılaştıklarını anlatan Murat A. "Sürekli eşime bakıyorlardı. Bunu kafamda kurdum. Olay sabahı Semra K. ile karşılaştık. Birbirimize bağırmaya başladık. Sinirlenip kendimi kaybettim. Ne yaptığımı tam hatırlamıyorum" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Semra Kaya'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi .

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