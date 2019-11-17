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Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:19 | Son Güncelleme

Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Vefat edenlerin akrabası Sinan Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay nedeniyle ocaklarına ateş düştüğünü söyledi.

Saldırganı tanımadıklarını aktaran Güzel, şöyle konuştu:

"Gelmiş, silahlı, şehrin ortasında önce marketimizde kızımızı, ardından binamızın içinde iki evladımızı katletmiş. Bununla alakalı birçok haber kanalında akraba kavgası gibi haberler çıkıyor. Kesinlikle bizim akrabamız değildir. Kendisini tanımıyoruz. Hiçbir şekilde akraba olarak bağımız yoktur. Kız isteme, şu, bu kesinlikle alakası yoktur. Bunların tamamı yalan haberdir."

Cenazeler, Pendik'teki Gül Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yayalar Mezarlığı'nda defnedilecek.

Pendik'te dün yaşanan olayda, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir markete gelen saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle ateş açmış, burada bir kişiyi vurmuş, daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etmişti. Sağlık ekipleri, saldırı sonucunda Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemiş, kullandığı pompalı tüfekle apartmanda gözaltına alınan zanlı Ahmet Önal, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderilmişti.

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