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Pendik'teki trafik magandaları cezaevine konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 22:27 | Son Güncelleme

PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Pendik D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Hasan ve Hüseyin Sel'in yakınları, cezaevi önünde kardeşlerin gelmelerini bekledi. Yakınları cezaevine girmeden önce polis aracındaki kardeşlerle konuşarak, kendilerine içinde eşya bulunan çantalarını teslim etti.

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