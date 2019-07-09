HABER

PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARINA 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 21:10 | Son Güncelleme

-Hamile kadının içinde bulunduğu aracı darp eden Hasan ve Hüseyin Sel hakkında iddianame düzenlendi.

-Hamile kadının içinde bulunduğu aracı darp eden Hasan ve Hüseyin Sel hakkında iddianame düzenlendi.

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)
Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Pendik D-100 karayolunda önceki Cuma akşamı trafikte yaşanan tartışma sonucu 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede taraflar arasında yaşanan olay anlatıldı. İddianamede Hasan Sel, Hüseyin Sel şüpheli, Yunus Emre Bahçıvan ve eşi Ayfer Bahçıvan ise müşteki olarak yer aldı.

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETTİLER
İddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in 6 Temmuz akşamı D-100 karayolunda Ankara'ya doğru gittikleri, Hüseyin Sel'in kullandığı aracın emniyet şeridinde ilerlediği, geçmek istedikleri müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın buna izin vermediği, Hasan Sel'in el hareketi yapmaya başladığı anlatıldı.

CAMI AÇIP EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Hüseyin Sel'in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı, müştekilerin Hüseyin Sel'in yönetimindeki araca çarparak durmak zorunda kaldığı belirtilen iddianamede, aracından inen şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel'in müştekilerin aracının yanına gittikleri, müştekilerin de araçlarının kapısını kilitledikleri anlatıldı. İddianamede Yunus Emre Bahçıvan'ın aracının camını hafifçe açarak eşinin hamile olduğunu ve olayın büyümemesi için telkinde bulunduğunu söylediği belirtilerek, buna rağmen şüpheli Hasan Sel'in el ve ayakları ile vurarak aracın aynasını kırdığı, ardından da aracın ön kapısına çıkıp tepindikten sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi.

20 YILA KADAR CEZA İSTENDİ
Müştekilerin olayları cep telefonu ile kaydettikleri, görüntülerin bilirkişiler tarafından incelenmeye alındığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL EDERSE YARGILAMA AŞAMASINA GEÇİLECEK
Mahkemenin 15 gün içinde iddianameyi kabul veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

YUNUS EMRE BAHÇIVAN HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI
Sel kardeşlerin şikayeti üzerine Yunus Emre Bahçıvan hakkında başlatılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı.
Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı durdurup zarar vermeleri üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan takipsizlik kararında, Sel kardeşlerin Yunus Emre Bahçıvan'ın araçlarına çarparak kendilerine zarar verdikleri gerekçesi ile şikayetçi oldukları anlatıldı. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan hasar tespiti raporu ve görüntülerin Sel kardeşlerin Yunus Emre Bahçıvan hakkındaki iddiaları doğrulamadığı belirtilen kararda, olayların Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin suç teşkil eden davranışları sonucu gerçekleştiği belirtilerek, Yunus Emre Bahçıvan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Dehşet saçan magandalara jet iddianame!Dehşet saçan magandalara jet iddianame!
PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildiPKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı

Dehşet saçan magandalara jet iddianame!

Son dakika: PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Reyhanlı'daki patlamada yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.