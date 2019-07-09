Pendik'teki trafik magandalarına 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Pendik D-100 karayolunda önceki Cuma akşamı trafikte yaşanan tartışma sonucu 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede taraflar arasında yaşanan olay anlatıldı. İddianamede Hasan Sel, Hüseyin Sel şüpheli, Yunus Emre Bahçıvan ve eşi Ayfer Bahçıvan ise müşteki olarak yer aldı.

CAMI AÇIP EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hüseyin Sel'in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı, müştekilerin Hüseyin Sel'in yönetimindeki araca çarparak durmak zorunda kaldığı belirtilen iddianamede, aracından inen şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel'in müştekilerin aracının yanına gittikleri, müştekilerin de araçlarının kapısını kilitledikleri anlatıldı. İddianamede Yunus Emre Bahçıvan'ın aracının camını hafifçe açarak eşinin hamile olduğunu ve olayın büyümemesi için telkinde bulunduğunu söylediği belirtilerek, buna rağmen şüpheli Hasan Sel'in el ve ayakları ile vurarak aracın aynasını kırdığı, ardından da aracın ön kapısına çıkıp tepindikten sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi.

20 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Müştekilerin olayları cep telefonu ile kaydettikleri, görüntülerin bilirkişiler tarafından incelenmeye alındığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.