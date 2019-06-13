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Pendik'teki zincirleme trafik kazası tem'de trafik yoğunluğuna neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

PENDİK'te TEM Otoyolu'nda 3 kamyonet çarpıştı.

Pendik'teki zincirleme trafik kazası tem'de trafik yoğunluğuna neden oldu

Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)-PENDİK'te TEM Otoyolu'nda 3 kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu, Pendik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet önündeki iki kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Üç kamyonetin karıştığı kazada kamyonet sürücülerinden birisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan kamyonetlerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAF)

Pendik'teki zincirleme trafik kazası tem'de trafik yoğunluğuna neden olduPendik'teki zincirleme trafik kazası tem'de trafik yoğunluğuna neden olduPendik'teki zincirleme trafik kazası tem'de trafik yoğunluğuna neden olduPendik'teki zincirleme trafik kazası tem'de trafik yoğunluğuna neden oldu

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