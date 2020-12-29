Penelope Cruz şaşkınlığını böyle dile getirdi

Yıldız oyuncu Penelope Cruz, "Bana feminist olup olmadığım her sorulduğunda şaşırıyorum" dedi.

Salgın döneminde set çalışmalarını sürdüren Penelope Cruz bilinmeyenlerini anlattı.

Cruz, "Bana feminist olup olmadığım her sorulduğunda şaşırıyorum. Eğer adil bir insansanız ve bu terimin sözlük anlamını okuduysanız, böyle olmamanız mümkün değil. Nasıl feminist olamam ki?" ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde Antonia Banderas ile sete giren Cruz, Competencia Oficial ile seyirciyle buluşacak.



