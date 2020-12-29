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  4. Penelope Cruz şaşkınlığını böyle dile getirdi

Penelope Cruz şaşkınlığını böyle dile getirdi

29.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Penelope Cruz şaşkınlığını böyle dile getirdi

Volver filmiyle parlayan başarılı oyuncu Penelope Cruz, Antonio Banderas ile yeni filminin çekimleri için sette.

Yıldız oyuncu Penelope Cruz, "Bana feminist olup olmadığım her sorulduğunda şaşırıyorum" dedi.

Salgın döneminde set çalışmalarını sürdüren Penelope Cruz bilinmeyenlerini anlattı.

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Cruz, "Bana feminist olup olmadığım her sorulduğunda şaşırıyorum. Eğer adil bir insansanız ve bu terimin sözlük anlamını okuduysanız, böyle olmamanız mümkün değil. Nasıl feminist olamam ki?" ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde Antonia Banderas ile sete giren Cruz, Competencia Oficial ile seyirciyle buluşacak.

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