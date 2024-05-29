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  4. Penik'te yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı! Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başı bulundu

Penik'te yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı! Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başı bulundu

29.05.2024 18:48
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Pendik'te geçtiğimiz günlerde çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Bilal D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde ise cesedin başının bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli Bilal D.'nin evinde de kan izleri arandı.

Penik'te yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı! Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başı bulundu

İstanbul Pendik'te önce gün ortaya çıkan kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih’in cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D.’yle ilgili soruşturma derinleştirildi.

TÜYLER ÜRPERTEN VAHŞET!

Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle ortaya çıktı.

Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri Bilal D.’yi gözaltına aldı. Görüntülerde Bilal D.'nin, kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden Bilal D.’nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih’in parçalanmış cesede ait kafasının bulunduğu ortaya çıktı.

BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ!

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Bilal D.’nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih’in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih’in DNA’sının olup olmadığı incelenecek. Takke ve kanlı battaniyede ise şüpheli Bilal D.’nin izleri aranacak.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli Bilal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "İşe giderken çöp gördüm onu çöpe attım. Kovanın içinde ne vardı bilmiyorum. Benim olayla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

Adliye sevkedilen Bilal D. tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pendik ceset çöp
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