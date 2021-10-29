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Penis bitkisi 24 yıl aradan sonra ilk kez çiçek açtı! Ziyaretçi akınına uğruyor

29.10.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penis bitkisi olarak bilinen (amorphophallus decus-silvae) dünyanın en eski bitki türlerinden olan 'Ceset Çiçeği, 24 yıl sonra ilk defa Avrupa’da çiçek açtı.

Penis bitkisi 24 yıl aradan sonra ilk kez çiçek açtı! Ziyaretçi akınına uğruyor

Erkek cinsel organını andırdığı için ‘penis bitkisi’ olarak da bilinen bitki türü çiçek açtı.

6 metre boya ulaşan penis bitkisine (amorphophallus decus-silvae) çürümüş ete benzeyen kötü kokusu nedeniyle bazı yerlerde ‘leş çiçeği’ ya da 'ceset çiçeği' olarak da biliniyor. Çiçek bir ya da iki gün içerisinde soluyor.

BÖCEK VE SİNEKLERİ KENDİSİNE ÇEKİYOR

Kokusuyla böcek ve sinekleri yoğun bir şekilde kendisine çeken çiçeğin anavatanı Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesindeki yağmur ormanları.

ZİYARETÇİLER AKIN ETTİ

Hollanda’daki Leiden Hortus Botanicus’ta bulunan çiçeği görmek için ziyaretçiler botanik bahçeye akın etti.

Leiden Hortus Botanicus yetkilileri, çiçeği ”Nadir görülmesi ve çok az botanik bahçesinin koleksiyonunda yer alması nedeniyle, bu ana tanık olmak çok özel” notuyla paylaştı.

Bitki çiçek açmadığı yıllarda sadece yaprak çıkararak ve yumrularda besin depolayarak enerji topluyor. Çiçek açtıktan sonra yaprak büyüme döngüsü yeniden başlıyor. En son 2015 yılında Japonya’da çiçek açan bitkiye çok nadir olarak rastlanıyor.

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Hollanda
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