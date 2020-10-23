Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu erkekler için dile getirmeseler de kafalarında büyüttükleri konuların başında geliyor. İdeal peni boyunu bilmeden kompleks yapan erkeklerin sayısının arttığı belirtiliyor. Uzmanlar, geçmişten günümüze yanlış bir şekilde empoze edilen ideal penis boyunun erkekliğin bir göstergesi olarak takıntıya dönüştürülmesinin psikolojik sorunlara yol açtığı söyleniyor. PENİS BOYU BÜYÜTME HAYALİ CİSED Genel Başkanı Dr. Cem Keçe; “Penis boyu bir güç sembolü haline getirilmiş ve cinsel hazzın garantisi olarak algılanmıştır. Erkeklerin büyük bir çoğunluğu penis boyunu büyütebileceklerini hayal ederler ve gerçekte sahip olabileceklerinden daha küçük bir penisle hayatlarını sürdürdüklerine inanırlar. Bu inanç; çocukluktan başlayan penislerini birbirlerine göstererek yapılan kıyaslamalardan, penisleri “büyük” olmazsa tam erkek olamayacakları konusundaki şartlanmalardan ya da eksik cinsel bilgilenmelerden kaynaklanabilmektedir.” PENİS BOYU ERGENLERİN EN BÜYÜK KABUSU Penis boyu meselesinin ergenlikte daha büyük bir sorun olduğunun altını çizen Keçe, o yaşlarda cinsel organı hakkında ciddi kuşkular yaşayan ergenlerin cinsel organları yaklaşık iki kat artar ve ereksiyonda bu değer ortalama 14 cm olur.

Penis uzunluğu birçok özelliğe bağlı olarak değişir. “Penis boyu kişinin boyu ve kilosu ile orantılı olmalıdır” diye bir kaide bulunmamaktadır. İdeal penis uzunluğu diye bir kavram dile getirmek gerekiyorsa bu ancak ülkelere göre yapılabilir ve ortalama değerler göz önünde bulundurulabilir. Ülkemizde ortalama penis boyu 14 cm’dir. Penisinin büyük olmadığından endişe duyan, özgüvenlerini kaybeden ve kendini kahreden erkekler ereksiyon güçlüğü, erken boşalma, cinsel ilişkiden zevk alamama ve cinsel isteksizlik gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliyorlar. CİSED olarak yaptığımız araştırmalarda penis boyunu takıntı haline getirmeyen erkeklerin cinselliği daha doyurucu yaşadığı ve partnerlerini daha mutlu ettikleri ortaya çıkmıştır. PENİS BOYUNDAN ZİYADE GÜVEN GEREKİR Çiftlerin cinsel hayatlarını daha doyurucu yaşayabilmeleri için; penis boyundan daha ziyade birbirlerine güvenmeleri gerekir, dokunmanın verdiği hazza odaklanmaları gerekir, samimi ve açık konuşabilmeleri gerekir, koşulsuzca birbirlerini sevmeleri, saygı duymaları ve birbirlerine şefkat göstermeleri gerekir. Ayrıca cinsel bilgi düzeylerini artırmaları, dokunuşlara ve ruha odaklı sevişme tekniklerini öğrenip uygulamaları da gerekir. Çünkü penisin boyu değil işlevi önemlidir. Ancak CİSED olarak yaptığımız anket çalışmalarında, erkelerdeki penis boyu takıntısının kadınlara da sirayet ettiğini görüyoruz. Yani penis boyu takıntısı sadece erkeklerde değil kadınlarda da var.” dedi.

Vajinal boşalma dolaylı klitoral boşalmadır Penisin boyunun önemli olduğunu ama sağlıklı bir cinsel yaşam için tek ve yeter kıstas olmadığını ifade eden CİSED Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Psikolog Serap Güngör; “Sanıldığının aksine penis boyuyla cinsel performans arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor. Oysa birçok erkek bu cinsel mit nedeniyle karşı cins ile ilişki kurmaktan kaçınma dâhil çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle erkeklerin ve kadınların bedenleriyle ve penisle barışık olmasında fayda var. Çünkü penisin en önemli işlevi kadının gebe kalmasını sağlamak, diğer işlevi ise cinsellik içgüdüsünü tatmin etmektir. Bu iki işlevin yerine getirilmesi sperm sayısı ve işlevlerinin yeterli olmasına, ereksiyon olayının gerekli zamanlarda devreye girmesine, ereksiyonun yeterli süre sürdürülebilmesine ve nihayet boşalmanın devreye girmesine bağlıdır. Çünkü vajina ortalama 10 cm uzunluğunda olan bir organdır. Vajinanın en çok haz alınan bölümü dışarıya yakın üçte birlik kısmıdır.