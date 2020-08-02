Penis boyu nasıl uzatılır? İşte Kanadalı araştırmacılardan en doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Doğumdan bir süre sonra büyümeye başlayan ve ergenlik dönemi başladığında ereksiyon haline gelince iki kat uzunluğu artan penis boyunu uzatma yolları nedir sorusu merak konusu oldu. Ergenlik döneminin hemen ardından penis boyunu takıntı haline getiren ve uzun yıllar bunalım yaşayan erkekler için Kanadalı araştırmacıların olumlu sonuç aldığı en doğal penis büyütme yöntemi açıklandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde uzun yıllar araştırma yapan Kanadalı araştırmacılar, evlerine döndüklerinde penis boylarındaki değişikliği eşlerine de gösterdi. Peki doğal penis büyütme yöntemi nedir? İşte Kanadalı araştırmacıların bulduğu en doğal penis boyu uzatma yöntemi! Kanadalı araştırmacılardan en doğal penis boyu uzatma yöntemi! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde iki yıl araştırma yapan Kanadalı araştırmacılar, çıplak ayakla yürüyüş yapmanın penis boyunu ciddi ölçüde uzattığını belirtti. Günde 30 dakika çıplak ayakla, toprak yolda yürümenin penis boyunu büyüttüğünü açıkladılar. Penis boyu nasıl büyütülür sorusunun cevabı için 2014 yılında araştırma yapan Kanadalı araştırmacılar, yıllar sonra evlerine döndüklerinde penis boyunda ciddi büyüme olduğunu fark etti.

Çıplak ayakla yürümek penis boyunu uzatır mı? İhlayanews'te yer alan habere göre Kanadalı araştırmacılar bu gelişmenin Demokratik Kongo Cumhuriyeti topraklarından kaynaklandığını belirterek bu yöntemin orada bulunan şifacılar tarafından yıllar önce fark edildiğini açıkladı. İsmine DRC (Democratic Republic of Congo) dedikleri yöntemin, eşlerini boy konusunda tatmin edemeyen erkekler için müthiş bir fırsat olduğunu aktardılar. Penis boyu nasıl uzatılır? Kanadalı araştırmacılar DRC yöntemi ile erkeklerin ergenlik ile birlikte yaptığı çalışmalarla penis boyunu uzatabileceğini belirtti. Penis boyu nasıl uzatılır sorusunun cevabı olarak da, erkeklerin ergenliğe girdikten sonra hergün yarım saat çıplak ayakla toprakta yürümesinin yeterli olduğunu açıkladı. Çıplak ayakla toprakta yürümenin kırmızı kan hücrelerinin akış hızını ortalama olarak %280 artırdığı daha önce uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Çıplak ayakla toprakta yürümenin penis boyunu büyütmesinin yanı sıra ereksiyon süresini de artırdığını belirten araştırmacılar, bu yöntemin bilinen en doğal penis boyu büyütme yöntemi olduğunu savunuyor.

Doğal penis boyu uzatma yöntemini deneyen ilk Kanadalı John Powell "Karım beni takdir ediyor" DRC (Democratic Republic of Congo) yöntemini deneyen ilk Kanadalılardan birisi olan John Powell, penis boyunu en doğal yöntemle nasıl büyüttüğüne dair açıklama yaptı. Çıplak ayakla yürüme çalışmasının ardından eşinin kendisini takdir ettiğini söyleyen Powell doğadan payını aldığını söyledi. İdeal ya da normal penis boyu nedir? Bu sorunun cevabı insanlığın varlığından beri araştırılıyor. Kimi kadınların penis boyuna göre bir erkeği belirlemesi ya da yataktayken penis boyu hakkında olumsuz konuşması erkekler için oldukça kırıcı olabiliyor. Feodal bir toplumda yaşadığımız için erkekler arasında penis boyu oldukça yaygın ve farklı amaçlarda dile getirilebiliyor. Örneğin kişinin gücünün penis boyu ile doğru orantılı olabileceği algısı yaratılarak, penis boyunun erkeklerde bir tabu haline gelmesi sağlanıyor. Peki normal penis boyu ne kadar olmalı? İdeal bir penis boyu ölçüsü var mı? Türk erkeklerinin ortalama penis boyu nedir? Doğumdan hemen sonra ergenlik dönemiyle birlikte büyümeye başlayan penis boyu, erkeklerin ergenlik dönemini kuşkuyla ve uzunluğunu ölçmekle geçirmesine neden oluyor. Özellikle Türk toplumundaki erkeklerin güç simgesi olarak kullandığı penis boyu daha küçük yaşlarda erkeklerin takıntısı haline gelmiş. Penis boyu ne kadar büyük olursa kadınların o kadar çok mutlu olacağını düşünen erkekler, hayatının büyük bir bölümünü sıkıntılı olarak geçiriyor. Türkiye'de erkeklerin penis ortalaması nedir diye sorulduğunda ise uzmanlar, 8 ile 18 cm arasının normal olduğunu açıklıyor. Ereksiyon halinde iki katına kadar çıkabilen penis boyu 8 ve 18 cm arası normal boyut olarak kabul ediliyor. Türk erkeklerinin penis boyu ise 14 cm olarak biliniyor. Fakat penis boyu kişiden kişiye değiştiği için kişilerin özellikle penis boyundan dolayı kendisini kötü hissetmesine neden oluyor. Peki kadınlar için penis boyu önemli midir?