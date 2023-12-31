Penis büyütme ameliyatı umduğu gibi bitmedi, operasyon sonrası iddiası ağızları açık bıraktı! "Hem kısaldı hem inceldi"

Tekirdağ'da en ince detayına kadar hesaplanan penis büyütme operasyonunun ardından bankacı İ. T., penisinin vadedilenin tam tersine kısalıp inceldiği şikayetiyle üroloji uzmanından 500 bin TL tazminat istedi. Operasyonda kusurunun olmadığını savunan doktorun dilekçesinde İ. T.'nin anatomisinin uygun olmadığı öne sürüldü.

İLK AMELİYAT KANAMAYA YOL AÇTI

Halk TV'nin aktardığı detaylara göre ameliyat işlemi 29 Ocak 2022 günü yapıldı. Ameliyattan sonra kanama oluştu. Ameliyatı yapan doktora haber verildi. İ. T. tekrar hastaneye geldi. Yapılan kontrol sonrası İ. T.’nin yeniden ameliyata alınması kararlaştırıldı. Yapılan ikinci ameliyat sonrası kanama durdu. Birkaç gün sonra taburcu edilen İ. T., bir aya yakın yürümekte zorlandı; ameliyat yerinde iz kaldı.

UMDUĞU GİBİ GİTMEDİ

Ancak İ. T. açısından esas sorun, ameliyatla birlikte penis boyunda beklediği uzamanın olmaması oldu. İ. T., doktoru ile yaptığı birkaç görüşmede, gerekirse bir kez daha ameliyat masasına yatabileceğini söyledi. Ancak doktor, uygun zamanın beklenmesi gerektiğini telkin etti.

'ÇAP VE UZUNLUK' HESABI

Taraflar arasında devam eden görüşmeler zaman içinde sıkıntılı bir hal aldı. İ. T., Dr. Söylemez’e karşı tazminat talebinde bulundu. “Sonuçlar hiç de vaat edilenler gibi olmamıştır” denilen dava dilekçesinde “Müvekkil ile davalı arasında yapılan ön görüşme ve muayene sonrası davalı hekim müvekkilimize, minimum 3 cm uzama, maksimum 5 cm uzama ve minimum 1,5 cm, maksimum 3 cm çap artışı vaat etmiştir. Ancak vaat edilen uzama ve kalınlaştırma sonuçları da müvekkilimize sunulmamış, hatta aksine ameliyattan önce 12 cm uzunluğa sahip olan cinsel organı, davalı hekimin hatalı müdahalesi sonucu 11 santimetreye kısalmış ve incelmiştir” denildi.

DOKTOR SÖYLEMEZ: UZAMAYABİLİR DEMİŞTİK

Doç. Dr. Söylemez adına yapılan savunmada ise, doktorun yaptığı işlemlerde hiçbir kusurun olmadığı vurgulandı. Savunma dilekçesinde “Muayene sonucunda hastaya, mevcut anatomik yapısından dolayı diğer ameliyatlarda elde edilen ortalama uzamanın kendisinde olamayabileceği yani daha az bir uzama olabileceği ayrıntılı anlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

"BOYUNU YANLIŞ BELİRTTİ"

Dilekçede, ayrıca İ. T.’ye rakamsal bir vaatte bulunulmadığına işaret edilerek şöyle denildi: “Davacı yanın mevcut anatomik yapısından dolayı diğer ameliyatlarda elde edilen ortalama uzamanın kendisinde olamayabileceği yani daha az bir uzama olabileceği ayrıntılı anlatılmıştır. Davacı hastanın penis boyunu 12 cm olarak belirttiği ancak müvekkil hekimin yaptığı ölçümde 11 cm olarak penis boyu ölçülmüş olup, davacının penis boyunda küçülme olmamıştır.”

DOKTORDAN 500 BİN TL MADDİ TAZMİNAT İSTİYOR

Savunma dilekçesinde İ. T.’nin manevi tazminat talebinin ‘fahiş’ olduğu kaydedilerek “Davacı yanın başka bir hekimden 500.000 TL gibi fahiş fiyat aldığı gerekçesiyle tedavisi nedeni ile müvekkilden davacının bu ücreti maddi tazminat olarak talep etmesi mesnetsiz olup, zenginleşmeye yöneliktir ve kabul edilemez” denildi.

Dava dosyasına ilişkin yargılama sürerken, bankacı İ. T. ile Doç. Dr. Halük Söylemez’in avukatları ise davaya ilişkin yorum yapmak istemedi.