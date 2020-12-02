Penis büyütme ameliyatında önce sünnet yapılıyor! İşte detaylar

Penis boyunun farklılığının genetik nedenleri dışında bilinen bir nedeni yoktur. Gelişim çağında veya anne karnında meydana gelen bazı anomaliler dışında neredeyse herkes için bu doğal bir durumdur demek doğru olur. Farklı ırklarda, vajina büyüklükleri değiştiği gibi, penis boyları da değişebilir. Bu genel durumun yanı sıra, kimi bireylerin genetik özelliklerine bağlı olarak, ince penis veya kısa penise sahip olması da mümkün olabilir. Bu gibi durumlarda, tıbbın sınırları dahilinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Penis uzatma ve penis kalınlaştırma için protez kullanılmadan, makul ölçekte sonuç elde edebilmek bugün mümkün. Cinsel fonksiyon bozukluklarına da neden olabilen penis ölçeği problemleriniz için cerrahlara başvurabilir, sonuç elde edebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken, hekim olmayanlar tarafından verilen tavsiye ve bilgilerden uzak durmaktır. Cerrahi dışında penis boyunu değiştiren bir unsur bilimsel olarak yoktur. Çoğu insan cinsel olarak farklı sıkıntılar ve içsel depresyonlar yaşamaya meyilli biçimde hayatını sürdürmektedir. Sağlık alanında meydana gelen gelişmeler, farklı estetik operasyonların benzer şekilde daha yaygın hale gelmesine fayda sağlamaktadır. Örnek olarak Dünya üzerinde bulunan erkeklerin ciddi bir kısmı cinsel hayatlarında çeşitli özgüvensizlikler ve sorunlar yaşamaktadırlar. Bilhassa penis boyu ile alakalı olan sorunların erkekler üzerinde hem cinsel hayatlarında hem de çoğu zaman evliliklerinde ortaya çıkması çok bilinen bir durumdur. Fakat artık küçük ya da istenilenden farklı boyutlarda bir penise sahip olmak sorun değil. Estetik cerrahinin geldiği bu noktada penisiniz ile alakalı beğenmediğiniz her detayı düzeltebilmeniz mümkün sayılmaktadır.

PENİS BÜYÜTME-KALINLAŞTIRMA AMELİYAT YAPILIYOR MU? Penis büyütme ya da kalınlaştırma ameliyatı olarak bilinen bu cerrahi operasyonların en yaygın olanlarından biri Penuma olarak bilinmektedir. Peki Penuma operasyonunu yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken birincil konular nelerdir ? Penuma ameliyatından önce sünnet olmadıysanız, ilk olarak sünnet işlemini gerçekleştirmeniz kesinlikle doktorunuz tarafından önerilecektir. İşlemi olduktan aynı gün içerisinde doktorunuzun onayı dahilinde eve gidebilirsiniz. Genel açıdan bir problem ile karşı karşıya kalmazsınız. Böyle konularda doktorların ameliyat sonrası yaptığı ilk muayene belirleyici olmaktadır. Penuma ya da diğer bir açıklaması ile penis büyütme ameliyatları genel bağlamda 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Bu nedenle nispeten hızlı süren ameliyat ve cerrahi operasyon grubuna dahil edilebildiği söylenebilir. İşlem sırasında çoğunlukla ve aksi bir onay verilmedikçe lokal anestezi yerine genel anestezi kullanılmaktadır. Ameliyat olduktan sonra ve takibindeki hafta süresince birkaç kere muayene edilmeniz açısından doktorunuzun ziyaretini yapmanız gerekebilir.

Ameliyat olduktan sonraki 1,2 ay arasında ya da 4 ila 6 hafta süresince cinsel her türlü aktiviteden, mastürbasyondan uzak durmanız gerekebilir. Eğer penis büyütme işleminden sonra doktor onayı olmadan bu ve benzeri aktivite eğilimlerinde bulunursanız tehlikeli sonuçlar oluşabilir. Penis eğriliği yapan Peyronie hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir? PENİS BÜYÜTME AMELİYATI NASIL YAPILMAKTADIR? Penis büyütme ameliyatlarından en bilinen cinsi olan Penuma prosedürü belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmektedir. Penuma, penisinizi daha uzun ve daha geniş hale getirmek için penis cildinizin altına yerleştirilen hilal şeklinde bir tıbbi sınıf silikon parçasıdır. Üç boyutta sağlanır: büyük, ekstra büyük ve ekstra ekstra büyük. Penise şeklini veren dokular büyük ölçüde iki türden oluşur: Corpus cavernosa: Penisinizin üst kısmı boyunca birbirine paralel uzanan iki silindirik doku parçası Korpus spongiosum: penisinizin alt kısmı boyunca uzanan ve idrarın çıktığı üretranızı çevreleyen silindirik bir doku parçası Penuma cihazınız, özel penis şeklinize uyacak şekilde tasarlanacaktır. Bir kılıf gibi, korpus cavernosa üzerinden şaftınıza yerleştirilir.