Penis büyütme ilacının etkisini geçirmek için yapıştırıcı süren hurdacı hastanelik oldu

Penis büyütme ilaçları oldukça riskli durumlara sebep olabiliyor. Hurdacı Musah Seidu'nun bölgedeki kadınlarla, özellikle de seks işçileriyle seks yapmak için penis büyütme ilacı kullandığı iddia edildiği açıklandı. Seidu'nun cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı ve sık idrara çıktığı (her iki dakikada bir idrar yapma) belirtildi.

"Bu sık idrara çıkma nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Musah Seidu'nun, idrarın akmasını durdurmak için penisinin ucunu solüsyon yapıştırıcıyla kapattığı bildirildi."

DAYANILMAZ ACILARA SEBEP OLDU

Genç adamın sık idrara çıkmasına çare olacağını düşündüğü şey, dayanılmaz acılar içinde kaldığı için durumunun daha da kötüleşmesine neden oldu. Kısa sürede hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

PENİS BÜYÜTÜCÜ İLAÇLARIN ZARARLARI

Hap olarak satılan ürünlerin sebep olabilecekleri ise sadece deride kalmayıp, bütün sağlınızı etkileyebilir niteliktedir. Ağızdan alınan ürünler, yemek borunuzdan itibaren tüm organlarınıza ciddi yan etkiler bırakabilir. Bu ürünlerin medikal ve/veya ruhsatlı ürünler olmaması halinde, ortaya çıkacak sonuçlar, ölüme kadar uzayabilir. Organlarınızın hasar alması halinde, çok ciddi tedaviler gerekeceğiniz ve kimi durumlarda bu tedavilerin etkisiz olabileceğini unutmayınız.

ALMADAN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN

Kimi zehirlenmelerde, en yoğun müdahalenin dahi etkisiz olacağını, kişinin dakikalar içerisinde hayatını kaybedebileceğini unutmamak ve penis büyütücü ilaç veya penis büyütücü hap ismi altında satılan ürünleri satın alırken bir kez daha düşünmek gerekir.

