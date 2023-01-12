HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Penis büyütme ilacının etkisini geçirmek için yapıştırıcı süren hurdacı hastanelik oldu

Penis büyütme ilacının etkisini geçirmek için yapıştırıcı süren hurdacı hastanelik oldu

12.01.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penis boyu erkekler için oldukça büyük problemler yaratabiliyor. Ortalama penis boyuna sahip olan birçok erkek penisinin ufak olduğunu düşünüyor. Penis boyunu uzatmak için ilaç kullanan Musah Seidu yaşadığı problemleri yapıştırıcıyla çözmek isteyince hastanelik oldu.

Penis büyütme ilacının etkisini geçirmek için yapıştırıcı süren hurdacı hastanelik oldu

Penis büyütme ilaçları oldukça riskli durumlara sebep olabiliyor. Hurdacı Musah Seidu'nun bölgedeki kadınlarla, özellikle de seks işçileriyle seks yapmak için penis büyütme ilacı kullandığı iddia edildiği açıklandı. Seidu'nun cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı ve sık idrara çıktığı (her iki dakikada bir idrar yapma) belirtildi.
"Bu sık idrara çıkma nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Musah Seidu'nun, idrarın akmasını durdurmak için penisinin ucunu solüsyon yapıştırıcıyla kapattığı bildirildi."

DAYANILMAZ ACILARA SEBEP OLDU

Ekran görüntüsü 2023-01-12 151155

Genç adamın sık idrara çıkmasına çare olacağını düşündüğü şey, dayanılmaz acılar içinde kaldığı için durumunun daha da kötüleşmesine neden oldu. Kısa sürede hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

PENİS BÜYÜTÜCÜ İLAÇLARIN ZARARLARI

Hap olarak satılan ürünlerin sebep olabilecekleri ise sadece deride kalmayıp, bütün sağlınızı etkileyebilir niteliktedir. Ağızdan alınan ürünler, yemek borunuzdan itibaren tüm organlarınıza ciddi yan etkiler bırakabilir. Bu ürünlerin medikal ve/veya ruhsatlı ürünler olmaması halinde, ortaya çıkacak sonuçlar, ölüme kadar uzayabilir. Organlarınızın hasar alması halinde, çok ciddi tedaviler gerekeceğiniz ve kimi durumlarda bu tedavilerin etkisiz olabileceğini unutmayınız.

Ekran görüntüsü 2023-01-12 151130

ALMADAN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN

Kimi zehirlenmelerde, en yoğun müdahalenin dahi etkisiz olacağını, kişinin dakikalar içerisinde hayatını kaybedebileceğini unutmamak ve penis büyütücü ilaç veya penis büyütücü hap ismi altında satılan ürünleri satın alırken bir kez daha düşünmek gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızı tehlikeye atmayın! Her lokması zehir oluyorSağlığınızı tehlikeye atmayın! Her lokması zehir oluyor
Davutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime giderDavutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime gider
'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta... 'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...
Anahtar Kelimeler:
seks penis hastane ilaç hastalık penis büyütme risk yapıştırıcı

En Çok Okunan Haberler

Memurlara 15 Ocak'ta çifte zam! Meclis'ten geçti: Tam 10.700 TL...

Memurlara 15 Ocak'ta çifte zam! Meclis'ten geçti: Tam 10.700 TL...

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.