Penis büyütmenin bitkisel formülü ortaya çıktı: Nane, löşlek ve...

Penis boyutu konusu erkekler arasında hassas bir konudur. Bilim dünyası bitkisel tedavilerin sadece belli bir yere kadar dolaylı olarak yardımcı olacağını belirten açıklamalar yapıyordu. Ancak şimdi ortaya çıkan yeni gerçeklerle bitkisel tedavinin işe yarayabileceği ortaya çıktı.

3 BİTKİLİ FORMÜL

Bilimsel adı arctium olan löşlek bitkisi, nane özü gibi bitkilerden yapılan bir formülün penisi büyüttüğü ve uzun süren ereksiyonlar sağladığı öne sürüldü.

Cinsel arzuyu canlandırmaya, performansı ve zevki artırmaya yardımcı olmak için bitki veya bitki bazlı ürünlerin kullanımı yeni bir şey değil. Bir dizi hap, iksir veya takviye, çarşaflar arasındaki tutkuyu artırmak söz konusu olduğunda işe yaradığı öne sürülüyor. Bazı iddialar kanıtlarla desteklenmeden kalırken, son zamanlarda seks ve sağlık uzmanlarının dikkatini çeken bir formül ortaya çıktı.

Nane özü, arktium özü ve guarana içeren bileşenleri sayesinde özel bir formülün penisleri büyütmeye yardımcı olduğu söyleniyor. Bu formül penisi etkileyerek, boyunun büyümesine yardımcı olduğu ve ayrıca ereksiyonların daha uzun sürdüğü belirtildi.

Guarana, ereksiyon gücünü artırmak için afrodizyak özelliği sağlayan guaranin içerir. Arctium lappa L. kökü geleneksel olarak daha önce bir afrodizyak ajanı olarak önerilmiştir ve nane özünün korpus kavernozdaki kan akışını artırmaya yardımcı olduğu söylenmektedir.

Formüldeki bileşenlerin kombinasyonunun penis boyutu üzerinde gerçekten işe yarayıp yaramadığı şüpheli olmaya devam ediyor ve bu üç bileşenin tümünü inceleyen başka bir araştırma yok. Ayrı olarak yardımcı olabilirler, ancak çoğu şeyde olduğu gibi, penisi büyüttüğünü iddia eden herhangi bir yeni takviye veya bitkiye başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.



