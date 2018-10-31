Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Özgüvenim arttı

Penis kalınlığını artırmak için yaptırılan penis dolgusu, neden olabileceği tüm komplikasyonlara rağmen, en azından İngiltere'de popülerlik kazanıyor. İşlemi yaptırmış olan iki erkek neden penis dolgusu yaptırdıklarını ve nasıl hissettiklerini BBC'ye anlattı.

Bu, 27 yaşındaki Abdul Hasan'ın ilk penis dolgusu işlemi değil. Bu kez kız arkadaşına sürpriz yapmayı planlıyor.

Kız arkadaşı ile 8 yıldır beraber ama onu cinsel olarak tatmin edip edemediği Abdul'un kafasında hep bir soru işareti.

Abdul, son penis dolgusu işleminin kız arkadaşını "yüzde 100" şaşırttığını söylüyor. "'Bir kez daha yaptırmaktan bir şey olmaz' diye düşündüm. Bu beni bir şekilde mutlu ediyor" diyor.

Penis dolgusu, derinin altındaki yumuşak dokuya hiyalüronik asit gibi sıvılar enjekte edilerek yapılıyor.

Cerrahi operasyon gerektirmeyen bir işlem ve uzman kliniklerde birkaç saat içinde yapılabiliyor. Tek işlem yaklaşık 3000 sterline mal oluyor.

Enjekte edilen sıvı oranına göre penis çevresinin boyu ortalama 1-2 cm artıyor ve etkileri yaklaşık 18 ay sürüyor.