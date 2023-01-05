Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

26 yaşındaki ABD'li yıldız Alexis Ren, çıplak havuz paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Dostlarıyla tatil yapan Alexis Ren'in iddialı karelerine 200 binin üzerinde beğeni geldi.

Sosyal medya kullanıcıları ''Görünüşe göre günaha girmek yeni moda'' ve ''Bu bir seks partisine benziyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Alexis Ren, dostlarının aşk dolu karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Ren'e havuz kaçamağında Chad Sonkin, Allie Michelle ve Perazna gibi isimler eşlik etti.

Bir dönem Jay Alvarrez ile aşk yaşayan Alexis Ren, Twitter hesabında yaptığı açıklamada ''Zaten Jay'in penisi küçüktü'' diyerek takipçilerini şoke etmişti.

Seksi pozlarıyla adından söz ettiren Alexis Ren'in Instagram'da 17 milyon takipçisi mevcut.

Alexis Ren, 15 yaşındayken paylaştığı bikinili pozla sosyal medyada viral olmuştu.

Modellik teklifleri yağan yıldız, Sport Illustrated dergisinde 'yılın çaylağı' seçildi.

YouTube'da da büyük bir hayran kitlesi bulunan Ren, boş zamanlarında bale yapmayı tercih ediyor.



