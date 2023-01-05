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Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

05.01.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisinin penisi hakkında yaptığı itirafla akıllara kazınan dünyaca ünlü model Alexis Ren, havuzdan çıplak pozlarını paylaştı. Ren, ailesi ve arkadaşlarıyla samimi pozlar verdi.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

26 yaşındaki ABD'li yıldız Alexis Ren, çıplak havuz paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Dostlarıyla tatil yapan Alexis Ren'in iddialı karelerine 200 binin üzerinde beğeni geldi.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Sosyal medya kullanıcıları ''Görünüşe göre günaha girmek yeni moda'' ve ''Bu bir seks partisine benziyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Alexis Ren, dostlarının aşk dolu karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Ren'e havuz kaçamağında Chad Sonkin, Allie Michelle ve Perazna gibi isimler eşlik etti.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Bir dönem Jay Alvarrez ile aşk yaşayan Alexis Ren, Twitter hesabında yaptığı açıklamada ''Zaten Jay'in penisi küçüktü'' diyerek takipçilerini şoke etmişti.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Seksi pozlarıyla adından söz ettiren Alexis Ren'in Instagram'da 17 milyon takipçisi mevcut.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Alexis Ren, 15 yaşındayken paylaştığı bikinili pozla sosyal medyada viral olmuştu.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Modellik teklifleri yağan yıldız, Sport Illustrated dergisinde 'yılın çaylağı' seçildi.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

YouTube'da da büyük bir hayran kitlesi bulunan Ren, boş zamanlarında bale yapmayı tercih ediyor.

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı

Penis itirafıyla gündem olan Alexis Ren havuzda çıplak pozunu paylaştı


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