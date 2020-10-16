Penis kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?

Penis kanseri, cinsel organın üzerinde veya içinde gelişen bir durumdur. Kanser hücresi organın dışında geliştiği için penis görünümü değişebilir ve çoğu zaman cilt kanseri olarak da adlandırılabilir. Yassı deri hücrelerinin farklılaşması ile oluşan penis kanseri, sünnet derisinde başlar ve zamanla tüm organa yayılarak organın kaybına sebebiyet verebilir. Belirtileri genellikle siğile benzediği için için çözüme kavuşması kolay olabilir. Penis Kanserinin Çeşitleri Nelerdir? “Penis kanseri nedir?” sorusuna cevap arayan kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise penis kanserinin çeşitleridir. Bu kanser türünün yaklaşık 6 türü bulunur. Türlerinin ayrımı belirtilerden yola çıkılarak anlaşılabilir. Penis kanser türleri; Verrükoz karsinom, Karsinoma in situ, Melanom, Bazal hücreli karsinum, Adenokarsinom ve Sarkom olarak adlandırılabilir. Verrükoz Karsinum Penis Kanser Türü Büyük çoğunlukla kolay bir şekilde teşhis edilebilen Verrükoz Karsinum penis kanseri türü, cinsel organda meydana gelen siğil benzeri bir görünüme sahiptir. Kanser kendini dış yüzeyde belirttiği için teşhis kolaylaşabilir.

Karsinoma İn Situ CIS Penis Kanseri Bu penis kanser türünde ise kanser hücreleri cinsel organın derinlerine nüfuz etmez. Penis kanserinin daha ilk evresi olarak kabul edilen CIS penis kanseri türü, yassı hücrelerin kansere dönüşüm safhasında kolayca teşhis edilmeye müsaittir. Melanom Penis Kanseri Verriköz karsinom kanser türüne benzerliği ile dikkat çeken bu kanser türünde cinsel organ üzerinde bir takım kabarıklıklar ve kızarıklar meydana gelebilir. Deri kanseri türlerinden biri olan bu penis kanseri türünde ise yine kolay teşhis edilme imkanı bulunur. Bazal Hücreli Karsinom Penis Kanseri Bir başka cilt kanseri türü olan Bazal hücreli karsinom yine cinsel organ üzerinde siğil görünümlü belirtilerle ortaya çıkar. Bu kanser türünde penis dışındaki oluşumlar gözlenir ve gerekli tahliller yapılarak teşhis kolayca belirlenebilir. Adenokarsinom Penis Kanseri Cinsel organın ter bezlerinde gelişen nadir kanser türlerinden biri olarak dikkat çeken Adenokarsinom, cinsel organın alt dokusunda meydana gelir ve ilk aşamasında kontrol altında tutulmalıdır. Sarkom Penis Kanseri Yine çok nadir penis kanseri türlerinden biri olan Sarkom kanseri ise cinsel organın iç dokusunda meydana gelir. Bağ dokusunu ve kasları etkisi altına alarak penis üzerindeki damarları olumsuz etkiler.