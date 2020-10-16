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Penis kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

Erken tanı ve farkındalık her kanser türünde olduğu gibi penis kanserinde de hayati değer taşıdığı için kontrol edilmelidir. Her yıl 100.000 erkekten biri penis kanseri olmaktadır. Nadir kanser türlerinden biri olsa da akıllarda soru bırakmamak adına bu konu hakkında merak edilen tüm detayları sizin için derledik!

Penis kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?

İçindekiler

  • Penis Kanserinin Çeşitleri Nelerdir?
  • Penis Kanseri Neden Olur?
  • Penis Kanseri Belirtisi Nedir?
  • Penis Kanseri Tedavisi Nasıl Olur?

Penis kanseri, cinsel organın üzerinde veya içinde gelişen bir durumdur. Kanser hücresi organın dışında geliştiği için penis görünümü değişebilir ve çoğu zaman cilt kanseri olarak da adlandırılabilir. Yassı deri hücrelerinin farklılaşması ile oluşan penis kanseri, sünnet derisinde başlar ve zamanla tüm organa yayılarak organın kaybına sebebiyet verebilir. Belirtileri genellikle siğile benzediği için için çözüme kavuşması kolay olabilir.

Penis Kanserinin Çeşitleri Nelerdir?

“Penis kanseri nedir?” sorusuna cevap arayan kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise penis kanserinin çeşitleridir. Bu kanser türünün yaklaşık 6 türü bulunur. Türlerinin ayrımı belirtilerden yola çıkılarak anlaşılabilir. Penis kanser türleri; Verrükoz karsinom, Karsinoma in situ, Melanom, Bazal hücreli karsinum, Adenokarsinom ve Sarkom olarak adlandırılabilir.

Verrükoz Karsinum Penis Kanser Türü

Büyük çoğunlukla kolay bir şekilde teşhis edilebilen Verrükoz Karsinum penis kanseri türü, cinsel organda meydana gelen siğil benzeri bir görünüme sahiptir. Kanser kendini dış yüzeyde belirttiği için teşhis kolaylaşabilir.

Karsinoma İn Situ CIS Penis Kanseri

Bu penis kanser türünde ise kanser hücreleri cinsel organın derinlerine nüfuz etmez. Penis kanserinin daha ilk evresi olarak kabul edilen CIS penis kanseri türü, yassı hücrelerin kansere dönüşüm safhasında kolayca teşhis edilmeye müsaittir.

cancer detay

Melanom Penis Kanseri

Verriköz karsinom kanser türüne benzerliği ile dikkat çeken bu kanser türünde cinsel organ üzerinde bir takım kabarıklıklar ve kızarıklar meydana gelebilir. Deri kanseri türlerinden biri olan bu penis kanseri türünde ise yine kolay teşhis edilme imkanı bulunur.

Bazal Hücreli Karsinom Penis Kanseri

Bir başka cilt kanseri türü olan Bazal hücreli karsinom yine cinsel organ üzerinde siğil görünümlü belirtilerle ortaya çıkar. Bu kanser türünde penis dışındaki oluşumlar gözlenir ve gerekli tahliller yapılarak teşhis kolayca belirlenebilir.

Adenokarsinom Penis Kanseri

Cinsel organın ter bezlerinde gelişen nadir kanser türlerinden biri olarak dikkat çeken Adenokarsinom, cinsel organın alt dokusunda meydana gelir ve ilk aşamasında kontrol altında tutulmalıdır.

Sarkom Penis Kanseri

Yine çok nadir penis kanseri türlerinden biri olan Sarkom kanseri ise cinsel organın iç dokusunda meydana gelir. Bağ dokusunu ve kasları etkisi altına alarak penis üzerindeki damarları olumsuz etkiler.

Penis Kanseri Neden Olur?

Birçok sebebe bağlı olsa da penis kanseri ve diğer kanser çeşitleri, genetikle taşınan bir dizi olumsuz faktörün sonucu olarak kişilerde görülebilir. Günümüzde halen yapılan çalışmalar gösteriyor ki penis kanserinin net ve bilinen bir sebebi yoktur. Kesin olmamakla birlikte penis kanseri olan kişilerin ortak noktalarına bakıldığında AIDS, HPV ve sünnet derisinin sıkışıp kalması, penis kanserinin belirtisi olarak anılmaktadır. Penis kanseri olma olasılığını artıran bazı ortak risk faktörleri ise; 65 yaş üzeri olma, sigara kullanma ya da sünnet olmama olarak sıralanabilir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi penis kanseri de aile genetiğine bağlı olarak kişilerde meydana gelebilir. Bu aşamada kişiler cinsel organlarında yaşadığı bir takım sorunları uzman hekimle çekinmeden paylaşmalı ve şüphe duyduğu tüm sorunları dile getirerek teşhisi kolaylaştırmalıdır.

Penis Kanseri Belirtisi Nedir?

Bu belirtiler kişiden kişiye değişmekle birlikte penis kanseri olan kimselerde ortak karşılaşılan belirtiler şu şekilde olabilir:

  • Cinsel organda beliren şişlikler,
  • Penis ucundaki renk değişikliği ve gövdedeki renk bozulmaları,
  • Peniste kalınlaşma ve deri sorunları,
  • Dikensi bir kabuklanma,
  • Kötü kokulu penis akıntısı,
  • Sünnet derisinde kanamalar,
  • Sünnet derisinin altındaki kırmızı lekeler veya döküntü tarzında cilt sorunları,
  • Peniste mavimsi ve kahverengi lekeler penis kanseri belirtileri sayılabilir.

Penis Kanseri Tedavisi Nasıl Olur?

Penis kanseri tedavi aşamasında kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir yol haritası çizilir. Bu durum penis kanserinin türü ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca kişinin yaşı, yaşam tarzı, kötü alışkanlıkları gibi farklı etmenlerin takibi de penis kanserinin tedavisinde önemli rol oynar. Bu anlamda kişiler kendilerini zaman içinde takip ederek penis kanseri tanısı konmuş kişilerin belirtilerine cinsel organlarında rastlarlarsa, hiç vakit kaybetmeden uzman doktora danışmalıdır. Kişi tüm hastalık öyküsünü eksiksiz bir şekilde aktarmalı ve uzman doktorun tahlillerle birlikte teşhisi net bir şekilde koymasına yardımcı olmalıdır. Penis kanserinde uygulanacak tahliller biyopsi, tomografi, manyetik rezonans gibi bir takım görüntüleme teknikleridir. Bu teknikler sayesinde kişinin penis kanseri olup olmadığı net bir şekilde anlaşılır ve erken tedavisi ile kişi yaşamına kaldığı yerden devam edebilir. Kanser tanısı konmuş kişiler lazer tedavisi, ilaçlı kremler, kriyoterapi, sünnet olma,

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