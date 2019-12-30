Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

43 yaşındaki adam partneriyle cinsel ilişkiye girdi. Partneri adamı oral yolla tatmin ederken, penisinin ucunu 'yanlışlıkla' ısırdı.

Ancak adam durumu fark etmedi. İlerleyen 5 gün boyunca adamın penisi günden güne kararmaya başladı.

Bunun üzerine doktora giden adamın tetkiklerine hemen başlandı. Yaralanmanın tam olarak nasıl olduğuna ilişkin bilgi vermeyen hekimler adamın penisinin ucunda bir ısırık tespit etti.

Penisin giderek kararmasının sebebinin penisin ucunda travmaya bağlı olarak ölen hücre ve dokular olduğu belirtildi. Öte yandan peniste herhangi bir iltihaplanma saptanmadı.

Adama önlem amacıyla antibiyotik verildi ve herhangi bir estetik operasyona gerek olmadığı belirtildi.

Akademik makalede adamın penisinin ilerleyen muayenelerde giderek iyileştiği ve bir ay içinde normale döndüğü aktarıldı.

