Penisi olmadan yıllarca iki kadını idare eden adama hapis cezası

İskoçya'da, cinsiyet değiştirip yasal olarak "erkek ilan edilen" Carlos Delacruz'a, iki kadına rızaları olmadan "protez cinsel organıyla" ilişkiye girdiği için hapis cezası verildi.

Carlos Delacruz, 2013 ve 2017 yıllarında iki kadınla birlikte oldu. Kadınların, Delacruz'un, "protez cinsel organ" kullandığını bilmedikleri ve ilişkiden sonra "aşırıcı acı" duydukları belirtildi.

İngiliz The Daily Mail'in haberine göre; İskoçya'nın Edinburgh kentinde, mahkemeye çıkarılan Delacruz'un, İspanya'da bir kız olarak doğduğu ve İskoçya'ya taşınmadan önce ABD'de yaşadığı ifade edildi.

Delacruz'un 16 yaşında, İspanya'dayken ismini "Carlos"a çevirdiği ve 25 yaşındayken cinsiyet değiştirme operasyonu olmadığı halde yasal olarak "erkek" ilan edildiği belirtildi.

Delacruz'un, her iki ilişkiye girdiği kadın da bu durumu öğrenince durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu. Delacruz'un, "protez cinsel organ"a sahip olduğunu bilmediklerini ifade eden her iki kadın da ilişkiden sonra "aşırı acı" duyduklarını ve Delacruz'un kendisini çıplak görmelerine izin vermediğini dile getirdi.

Mahkemeye çıkarılan 35 yaşındaki Delacruz'un, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.



