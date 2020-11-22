Pennsylvania Kararı Sonrası Trump’a Baskı Artıyor

Sonuçların onaylanması önleme çabaları Georgia, Michigan ve Arizona’da da başarısız olmuş durumda.

Biden’ın iki hafta önce seçimin galibi olarak nitelenmesine rağmen Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi, bazı eyaletlerde açtığı davalar ve eyaletlerin sonuçları onaylamalarını engelleme çabaları nedeniyle resmi geçiş süreci henüz başlamış değil.

Bu kararla birlikte Pennsylvania’nın yeni haftanın ilk gününde Joe Biden’ın eyaleti kazandığını onaylamasının önünde bir engel kalmadı.

Pennsylvania’da hakim Trump ekibinin seçimde düzensizlikler olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti. Kararın ardından Cumhuriyetçiler’in Başkan Donald Trump’a yönelik sonuçları kabul etmesi yönündeki baskısı artıyor.

Pennsylvania kararı sonrası Trump’a yenilgiyi kabul etmesi yönünde Cumhuriyetçiler’in baskısı artıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, kararın Trump’ın Pennsylvania’da yasal bir zafer kazanmasını imkansız hale getirdiğini belirtti ve Trump’a yenilgiyi kabul etmesi çağrısı yaptı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney de mahkemede başarı sağlamaması durumunda Trump’a seçim sürecine saygılı olması çağrısında bulundu.

Biden 3 Kasım’daki seçimde Trump’tan ülke genelinde 6 milyon daha fazla oy kazandı.

Delege sayısında da Biden’ın 306-232 üstünlüğü bulunuyor.

Biden ve ekibi 20 Ocak’ta göreve başlamak için çalışmalarını yürütüyor ancak Trump yönetimi kaynak ve bilgi sağlamayı reddediyor.

Ayrıca resmi geçiş süreci başlamadığı için Biden’ın ekibinde yer alacak isimler için güvenlik soruşturması da yapılamıyor.

Uzmanlar Trump yönetiminin resmi geçis sürecini başlatmamasının ulusal güvenlik ve Corona mücadelesine olumsuz etkisinin olacağını belirtiyorlar.

Trump’ın Beyaz Saray’da kalması için en az 3 büyük eyalette sonuçları değiştirmek zorunda.

Georgia’da yeniden sayım yapıldı ve Biden’ın eyaleti kazandığı onaylandı. Trump ekibi ise bir kez daha sayım isteyeceklerini belirtiyor.

Wisconsin’de ise seçim yetkilileri Trump gönüllülerini iki bölgedeki yeniden sayımı yavaşlatmakla suçluyor. Söz konusu yeniden sayımın sonucu değiştirmesi beklenmiyor. Biden eyaleti 20 bin oy farkla kazanmıştı.

