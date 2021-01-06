Pennsylvania’da Demokrat Senatörün Yemin Etmesine İzin Verilmedi

Pennsylvania eyaleti senatosunda çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçiler, göreve kılpayı farkla yeniden seçilen Demokrat bir senatörün yemin etmesini engelledi. Olay Senato’da sert tartışmalara neden oldu. Demokrat senatörün Cumhuriyetçi rakibi, sonuçlara itiraz etmişti. Eyalet Kongresi’nde yemin töreniyle başlayan yeni yasama döneminin ilk günü, bu gelişmenin ardından Senato’nun bir anda kaosa sürüklenmesine sahne oldu. Demokratlar, Cumhuriyetçiler’in bu adımını, Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım seçimlerinin sonucunu değiştirmeye yönelik daha önce eşi görülmemiş çabalarının bir yansıması olarak niteledi. Trump diğer birkaç çekişmeli eyaletin yanı sıra özellikle Pennsylvania’da, başkan seçilen Demokrat rakibi Joe Biden’ın zaferine seçimlere hile karıştığı yönünde kanıtsız iddialarla itiraz etmişti. Başkan’ın ekibi bu iddiaları mahkemelere de taşıdı ancak ardı ardına davaları kaybetti. Trump Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerine seçim sonuçlarını tersine çevirmeleri için baskı yaparken, Temsilciler Meclisi’nin 9 Cumhuriyetçi üyesinden 8’i Biden’ın Pennsylvania eyaleti seçici delegelerinden aldığı oylara itiraz girişimine imza attı.

Eyalet senatosunun Demokrat üyeleri, Cumhuriyetçiler’in Demokrat eyalet senatörü Jim Brewster’ın yemin ederek göreve başlamasına izin vermeyeceklerinin sinyalini vermesi üzerine zaman zaman bağırarak durumu protesto etmeye başladılar. Brewster’ın, Cumhuriyetçi rakibi Nicole Ziccarelli önündeki zaferi eyalet yetkilileri tarafından onaylanmıştı ancak Ziccarelli sonuçlara itirazını sürdürüyor. Senatör Anthony Williams, oturum sırasında salonun öbür ucundan bağırarak, Cumhuriyetçiler’i eyalet yasalarını ve anayasasını ihlal etmekle suçladı. Williams, “Bu, Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler meselesi değil, bu demokrasimizi korumakla ilgili bir mesele” derken, sırf azınlıkta oldukları için bu sergilenen girişime “boyun eğmeyeceklerini” vurguladı. Demokratlar, Cumhuriyetçiler’i seçimleri çalmakla ve çoğunlukta olmalarını daha önce eşi görülmemiş bir şekilde suistimal etmekle suçluyor. Cumhuriyetçiler ise Brewster’ın yemin etmesini engellemenin anayasal hakları olduğunu savunuyor. Cumhuriyetçiler, günün oturumuna başkanlık eden Eyalet Vali Yardımcısı Demokrat John Fetterman’ın, Brewster’ın da diğer senatörler gibi yemin etmesi gerektiğinde ısrarcı olması üzerine, Fetterman’ı başkanlık görevinden azletmek için bir önergeyi zorla geçirtti. Cumhuriyetçiler daha sonra da Senato’da yarışa sahne olan her bir koltuk için yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımak ancak Brewster’ı bunun dışında tutmak için bir önergeyi daha oylatarak kabul ettirdi.