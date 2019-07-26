HABER

Penseli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz şüphelinin, sahibi tarafından apartmanın merdiven demirine kilitlenen bisikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Penseli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kimliği belirsiz şüphelinin, sahibi tarafından apartmanın merdiven demirine kilitlenen bisikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde bulunan apartmanda oturan A.D.'nin, giriş merdiveninin kenarındaki demire kilitlediği bisikleti, kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 17-18 yaşlarındaki şüphelinin, merdivene oturup, elindeki pense ile kilidi açtığı ve bisikleti alarak götürdüğü görüldü. A.D.'nin haber vermesi üzerine polis, kamera görüntülerinden kimliğini tespit etmeye çalıştığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Penseli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaPenseli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Tatil dönüşü kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralıTatil dönüşü kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Güvenli bölge, Suriyeliler için umut kapısı olacakGüvenli bölge, Suriyeliler için umut kapısı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

F.Bahçe'den kötü prova!

F.Bahçe'den kötü prova!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.