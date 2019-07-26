Penseli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kimliği belirsiz şüphelinin, sahibi tarafından apartmanın merdiven demirine kilitlenen bisikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde bulunan apartmanda oturan A.D.'nin, giriş merdiveninin kenarındaki demire kilitlediği bisikleti, kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 17-18 yaşlarındaki şüphelinin, merdivene oturup, elindeki pense ile kilidi açtığı ve bisikleti alarak götürdüğü görüldü. A.D.'nin haber vermesi üzerine polis, kamera görüntülerinden kimliğini tespit etmeye çalıştığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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