Pensilvanya'da FETÖ'cülerden canlı yayın sırasında CNN Türk ekibine saldırı

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da canlı yayın yaptığı esnada FETÖ'cülerin saldırısına uğradı. o

y bilgileri aktarırken bir kişi arabayı üzerine sürdü. Paksoy'un tepki göstermesi üzerine arabayı üzerine süren kişi daha sonra kamerasına saldırdı.

Yunus Paksoy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu. Gömleğim falan yırtıldı. Arabama girdim, 911'i aradım. Birazdan polis burada olacak. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. " ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: 'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Altun şunları ifade etti:

"Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz."

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





