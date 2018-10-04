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Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 08:05 | Son Güncelleme

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki FETÖ kampında dün yaşandığı iddia edilen "silahlı şüpheli" olayında kampın girişini gösteren tüm kameraların bozuk olduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya eyaletindeki kampında dün yaşandığı iddia edilen "silahlı şüpheli" olayı, kampın girişindeki kameraların bozuk olduğunun ortaya çıkmasıyla soru işaretlerine neden oldu. Kampta 3 buçuk yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Austin Davos’tan edindiği bilgiye göre, şüphelinin bulunduğu noktayı gören iki kameranın da çalışmadığı ortaya çıktı.

Muhabirin "şüphelinin eşkaliyle ilgili" ısrarlı sorularına yanıt veremeyen görevli, bu kişinin kameralar tarafından tespit edilmiş olması gerektiği yönündeki soruya, "Burayı gösteren kameralar çalışmıyor." yanıtını verdi.

KAMERALAR BOZUKMUŞ

Buna göre kampın girişindeki güvenlik görevlilerinin şüpheliyi tespit edemedikleri, aynı şekilde kampın girişini gösteren kameraların da bozuk olması sebebiyle şüpheliye ait görüntülerin mevcut olmadığı belirlendi. Davos, söz konusu iki kameradan birisinin bir süredir bozuk olduğunu, diğerinin ise önceki gün dün bozulduğunu iddia etti.

Kapıdaki güvenlik görevlileri, "Elinizde şüphelinin eşkali var mı?" şeklindeki soruya ise "Hayır. Bunu polise sorun" şeklinde kaçamak yanıt verdi. Yüksek güvenlik tedbirleri alındığı bilinen kamptaki kameraların birdenbire bozulmuş olması, akıllarda "silahlı şüpheli olayının ne şekilde gerçekleştiğine" yönelik soru işaretleri bıraktı. Güvenlik görevlileri sabah kampa gelen şüphelinin silahlı olduğunu iddia etse de polis raporunda şüphelinin silah taşıdığına dair bir ifadeye de yer verilmedi.

ŞÜPHELİ KAMPA GİRMEYE ÇALIŞTI MI?

Öte yandan FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "şüphelinin kampa girmeye çalıştığı" iddia edilirken, kapıdaki güvenlik görevlisin "şüphelinin sadece kampın girişinde durduğunu" belirtmesi de dikkat çekti. AA ekibi olay mahallinde araştırmalarını sürdürürken FETÖ kampında yöneticilik yapan Emrullah Polat adlı firarinin kamptan ayrılırken kameralara yakalanmamak için bölgeden hızla uzaklaşması da objektiflere yansıdı.

KAMPTA POLİS SORUŞTURMASI

Pensilvanya Eyalet Polisi Lehighton bölgesi tarafından yapılan "kamuyu bilgilendirme" raporunda, olay mahallinde görüldüğü rapor edilen şüphelinin yakalanamadığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Belirtilen tarih ve saatte polisler, bir silahın ateşlendiği ihbarı üzerine belirtilen adrese intikal etti. Güvenlik görevlisi, (kampın) güvenlik girişinin dışında izinsiz bir kişinin olduğu yöne doğru ateş etmiş. Tanımlanamayan kişi olay yerinden kaçmış. Polis memurları bölgedeki aramalarını tamamladılar ve tanımlanamayan kişiyi bulamadılar. Soruşturma sürüyor." ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu şüphelinin tamamen siyah giyinmiş beyaz bir erkek olduğu belirtilen raporda, şüphelinin silahlı olduğuna yönelik bir ifade ise yer almamıştı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ kampında sabah saatlerinde meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Pensilvanya FETÖ Fetullah Gülen

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