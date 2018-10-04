Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya eyaletindeki kampında dün yaşandığı iddia edilen "silahlı şüpheli" olayı, kampın girişindeki kameraların bozuk olduğunun ortaya çıkmasıyla soru işaretlerine neden oldu. Kampta 3 buçuk yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Austin Davos’tan edindiği bilgiye göre, şüphelinin bulunduğu noktayı gören iki kameranın da çalışmadığı ortaya çıktı.

Muhabirin "şüphelinin eşkaliyle ilgili" ısrarlı sorularına yanıt veremeyen görevli, bu kişinin kameralar tarafından tespit edilmiş olması gerektiği yönündeki soruya, "Burayı gösteren kameralar çalışmıyor." yanıtını verdi.

KAMERALAR BOZUKMUŞ



Buna göre kampın girişindeki güvenlik görevlilerinin şüpheliyi tespit edemedikleri, aynı şekilde kampın girişini gösteren kameraların da bozuk olması sebebiyle şüpheliye ait görüntülerin mevcut olmadığı belirlendi. Davos, söz konusu iki kameradan birisinin bir süredir bozuk olduğunu, diğerinin ise önceki gün dün bozulduğunu iddia etti.

Kapıdaki güvenlik görevlileri, "Elinizde şüphelinin eşkali var mı?" şeklindeki soruya ise "Hayır. Bunu polise sorun" şeklinde kaçamak yanıt verdi. Yüksek güvenlik tedbirleri alındığı bilinen kamptaki kameraların birdenbire bozulmuş olması, akıllarda "silahlı şüpheli olayının ne şekilde gerçekleştiğine" yönelik soru işaretleri bıraktı. Güvenlik görevlileri sabah kampa gelen şüphelinin silahlı olduğunu iddia etse de polis raporunda şüphelinin silah taşıdığına dair bir ifadeye de yer verilmedi.