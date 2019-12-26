Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Katolik kilisesinin, cinsel istismara uğramış 564 kişiye şu ana kadar yaklaşık 84 milyon dolar tazminat ödediği belirtildi.

Associated Press’in (AP) araştırma haberinde, eyalette bulunan 7 kilisenin mahkemeye gitmeden cinsel tacize uğramış kişilerle anlaşarak şu ana kadar kişi başına ortalama 148 bin dolardan fazla para ödediği kaydedildi.

Cinsel istismara uğrayan kişilerin mahkemeye gitmesi halinde daha fazla tazminat alabileceği ancak eyalet kanunlarının iddia sahibinin mahkemeye ancak 30 yaşına kadar başvurmasına müsaade ettiği bildirildi.

Mağdurlardan 45 yaşındaki David Zernhelt, mahkemeye gitmeden kendisine teklif edilen 400 bin dolar tazminatı kabul ettiğini belirterek, "Bu beni zengin yapmayacak ama geçmişi arkada bırakarak hayatımda olumlu bir başlangıç yapma imkanı sağlayacak." diye konuştu.

- "Tazminatlar kiliseye karşı bir kalkan olarak kullanılıyor"

Zernhelt, mağdurlar için oluşturulan tazminat fonunun kilisenin işine geldiğini ifade ederek, "Mağdurlara karşı ödenen indirimli tazminatların kiliseye karşı bir kalkan olarak kullanıldığını hissediyorum." dedi.