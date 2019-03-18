"Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü seçimlerden gelecek neticede"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emin olunuz dünyanın gözü de Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçimlerimizde, bu seçimlerden gelecek neticede." dedi.

Bakan Varank, Suluova ilçesinde AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti, daha sonra Gümüşhacıköy Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Bakan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 16 yıllık iktidarları boyunca hep güven ve istikrarı korumanın ve artırmanın derdinde olduklarını söyledi.

31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Varank, "Emin olunuz dünyanın gözü de Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçimlerimizde, bu seçimlerden gelecek neticede. Eğer biz bu seçim neticesinde sözüm ona en ufak bir zayıflık emaresi gösterirsek emin olunuz pusuda bekleyenler, bu ülkenin güven ve istikrarına göz dikenler, bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme yolculuğundaki mücadelesinde önüne takoz olmak için bekleyenler pusuda bekliyorlar? Bunlar yine hain tuzaklarını, hain emellerini harekete geçirmek için bir köşede pusmuş bekliyorlar." ifadelerini kullandı.