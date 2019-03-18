HABER

"Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü seçimlerden gelecek neticede"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 20:14 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Emin olunuz dünyanın gözü de Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçimlerimizde, bu seçimlerden gelecek neticede" - "Bizim şehirlerimizi abat etmemiz için uyum içinde çalışan belediyelere ihtiyacımız var. Bizim projeleri olan, halkını düşünen belediyelere ihtiyacımız var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emin olunuz dünyanın gözü de Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçimlerimizde, bu seçimlerden gelecek neticede." dedi.

Bakan Varank, Suluova ilçesinde AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti, daha sonra Gümüşhacıköy Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Bakan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 16 yıllık iktidarları boyunca hep güven ve istikrarı korumanın ve artırmanın derdinde olduklarını söyledi.

31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Varank, "Emin olunuz dünyanın gözü de Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçimlerimizde, bu seçimlerden gelecek neticede. Eğer biz bu seçim neticesinde sözüm ona en ufak bir zayıflık emaresi gösterirsek emin olunuz pusuda bekleyenler, bu ülkenin güven ve istikrarına göz dikenler, bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme yolculuğundaki mücadelesinde önüne takoz olmak için bekleyenler pusuda bekliyorlar? Bunlar yine hain tuzaklarını, hain emellerini harekete geçirmek için bir köşede pusmuş bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimleri sadece bir yerel seçim olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, şunları kaydetti:

"Bizim, dünyaya, Pensilvanya'ya ve Kandil'e bir mesaj göndermemiz lazım, sizlerin de tüm dünyaya 'evet biz bu seçimde de Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız, onun arkasında dimdik duruyoruz' demeniz lazım. Yeni Zelanda'da yaşanan elim terör hadisesini hepiniz duydunuz. Orada cuma namazı için toplanan 49 kardeşimizi şehit eden sapık terörist, arkasında bir manifesto bırakmış. Bu manifestoda çok ilginç şeyler söylüyor. Ülkemizden binlerce kilometre ötede manifesto bırakan terörist şöyle yazmış; 'bizim İstanbul'daki camileri ve minareleri yıkmamız lazım, bizim en ezeli düşmanımız Türklerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmemiz lazım.'

Gördüğünüz gibi binlerce kilometre ötedeki terörist de maalesef içimizde yaşayan ama akıllarını Kandil'e, Pensilvanya'ya kiralamış yerli işbirlikçileri de durup durmadan, olur olmaz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Bizler onların niye bunu yaptığını biliyoruz. Onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında şahsına saldırmıyorlar, onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerlere, temsil ettiği fikirlere karşı çıkıyorlar ve bu ülkede ve topraklarda o fikirlerin yaşamasından rahatsızlar."

Bakan Varank, vatandaşa güvendiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız, tıpkı 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduğu gibi, inşallah bu seferde Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği verecektir. Bizler sizlere güveniyoruz. Bizim bu hainlerin karşısında durabilmemizin arkasındaki en büyük güç siz değerli kardeşlerimizsiniz. Siz değerli vatandaşlarımızın inşallah bu seçimde de bizi yalnız bırakmayacağınızdan eminim. Bizim şehirlerimizi abat etmemiz için uyum içinde çalışan belediyelere ihtiyacımız var. Bizim projeleri olan, halkını düşünen belediyelere ihtiyacımız var. Bizim milletine hizmet sevdalısı belediyecilere ihtiyacımız var."

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Kurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyimKurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim
Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)
Anahtar Kelimeler:
Amasya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.