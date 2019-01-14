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Penta Teknoloji, Bayinet'in mobil uygulamasını yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

Penta Teknoloji tarafından geliştirilen Bayinet Mobil, teslimat sürecinde sevkiyatların haritadan izlenebilmesini sağlarken, mobil cihaz kamerasıyla barkod tarama, aktif sipariş takibi, anlık bildirim özelliği ve lisanslı ürünlerin satışına uygun akıllı sepet gibi yenilikler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Penta Teknoloji, Türkiye'de BT sektörünün "ilk" B2B e-ticaret sitesi Bayinet'in mobil uygulamasını yeniledi.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bilgi teknolojileri sektörünün "ilk" B2B e-ticaret sitesi olan Bayinet'in yenilenen mobil uygulaması daha esnek çalışma imkanı, teslimat sürecinde sevkiyatların haritadan izlenebilmesi başta olmak üzere pek çok özellik taşıyor. Güçlü ödeme altyapısı saklı kartla ödeme, BKM Express, GarantiPay ile ödemeyi destekliyor.

Penta Teknoloji tarafından, son yazılım teknolojisi ile geliştirilen Bayinet Mobil’in yenilikleri arasında mobil cihaz kamerasıyla barkod tarama, aktif sipariş takibi ve çoklu dil desteği, lisanslı ürünlerin satışına uygun akıllı sepet bulunuyor.

"Sık Sorulan Sorular", "Banka Hesap Bilgileri", "İletişim", "Döviz Kurları", "Temsilcilerimiz" gibi bilgilendirme ekranlarına hızlı ve kolayca erişim sağlanan uygulamada, Bayinet kullanıcısı olmadan misafir girişi yapılarak ürünler incelenebiliyor.

Dijital pazarlama ile güçlendirilmiş uygulama, kullanıcıya özel, yani kişiselleştirilmiş teklifler veya bilgiler sunuyor. Kullanıcılar, anlık bildirim özelliği ile tüm avantajlardan anında haberdar olarak Bayinet Mobil’e özel kampanyalardan faydalanabiliyor.

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Bayinet penta teknoloji

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