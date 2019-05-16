HABER

Penta Teknoloji, donanım üreticilerinden CORSAIR ile el sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal: - " İş ortaklarımızın daha verimli, daha karlı ve rekabetçi olmaları hedefi ile yatırımlarımıza aynı hızla devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA)- Penta Teknoloji, dünya bellek pazarının önemli şirketlerinden CORSAIR'ın yetkili distribütörü oldu.

Penta Teknoloji'den yapılan açıklamada, şirketin, bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 28 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Penta Teknoloji, distribütörlük anlaşmasıyla CORSAIR'ın, Ram, SSD, kasa, USB bellek, fan, sıvı işlemci soğutucu, güç kaynakları gibi ürünlerinin dağıtımını yapacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, "CORSAIR ürünleri kalite, yenilikçi tasarım, gelişmiş özellikler ve yüksek performans konusundaki tecrübesiyle çokça medya ve endüstri ödülü kazanmış, yıllar süren geliştirme ve mühendislik çalışmalarının ardından oyun meraklıları ve e-spor profesyonelleri için vazgeçilmez ürünler ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Donanım ve bellek pazarına yaptıkları bu yatırımla Penta’nın sektördeki konumunu güçlendirdiklerini aktaran Erünsal, "Penta markasıyla 40'ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapıyoruz. İş ortaklarımızın daha verimli, daha karlı ve rekabetçi olmaları hedefi ile yatırımlarımıza aynı hızla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Trabzonlular Göksu’ya sahip çıktıTrabzonlular Göksu’ya sahip çıktı
Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyorTrafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
penta teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

1300 yıllık anıt ağaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

1300 yıllık anıt ağaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Sadece Van'da biliniyordu! Şimdi de Elazığ'da ortaya çıktı

Sadece Van'da biliniyordu! Şimdi de Elazığ'da ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.