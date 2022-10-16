Pentagon’a mektup gitmişti... Elon Musk'tan flaş Starlink açıklaması!

Elon Musk'tan flaş Starlink açıklaması geldi. Ünlü girişimci Musk, savaşın başında Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda açıklama yaptı. CNN International tarafından elde edilen flaş belgelere göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Pentagon’a mektup yazmış ve şirketin artık Ukrayna’da Starlink uydu internet hizmetini finanse etmeye devam edemeyeceğini bildirmişti. Ancak Musk flaş Starlink açıklamasında, “Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.

STARLİNK HALA PARA KAYBEDİYOR AMA...

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade ederek, “Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.

UKRAYNA’YA STARLINK HİZMETİ SUNMUŞTU

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna’ya sundu. Geçtiğimiz günlerde söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve ‘belirsiz bir süre’ için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istedi. ABD, söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu. (DHA)

