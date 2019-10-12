Pentagon: ABD birliklerine top atışı yapıldı

Türkiye ise “ABD askerlerinin vurulmasının söz konusu” olmadığını açıkladı.ABD, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı sürdüren NATO müttefiki Türkiye'yi bölgedeki ABD birliklerine ateş açmakla suçladı. Türkiye'den yapılan açıklamalarda ise "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu” olmadığı vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kobani'deki gözlem noktasına Cuma akşamı top atışı yapıldığı belirtildi. Pentagon Sözcüsü Albay Brook DeWalt, gözlem noktasına "Birkaç yüz metre” mesafede patlama meydana geldiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Pentagon'un açıklamasında patlamanın “Türklerin ABD askerlerinin mevcut olduğunu bildiği” bir bölgede meydana geldiğine dikkat çekildi.

Sözcü DeWalt, "ABD birlikleri Kobani'den çekilmemişti” dedi. ABD'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekâtına karşı olduğunu tekrarlayan Pentagon sözcüsü, özellikle de "Türklerin ABD askerlerinin bulunduğunu bildiği” bölgelerde operasyona kesinlikle karşı olduklarını belirtti.