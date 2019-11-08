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Pentagon, ABD drone’unun düşürüldüğünü yalanladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’ye ait drone’un İran tarafından düşürdüğüne dair raporların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Pentagon, İran Silahlı Kuvvetlerinin Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde kimliği belirsiz bir İnsansız Hava Aracı’nı düşürdüğünü açıklamasının üzerine "ABD’ye ait bir drone’un vurulduğuna dair raporlar gerçeği yansıtmıyor” dedi.İran’ın Mahşer Limanı’nda yer alan Mirsad adlı orta menzilli hava savunma sisteminin, İran sınırını ihlal eden bir İHA’yı İran Silahlı Kuvvetlerinin düşürdüğü açıklanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’ye ait drone’un İran tarafından düşürdüğüne dair raporların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Pentagon, İran Silahlı Kuvvetlerinin Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde kimliği belirsiz bir İnsansız Hava Aracı’nı düşürdüğünü açıklamasının üzerine "ABD’ye ait bir drone’un vurulduğuna dair raporlar gerçeği yansıtmıyor” dedi.
İran’ın Mahşer Limanı’nda yer alan Mirsad adlı orta menzilli hava savunma sisteminin, İran sınırını ihlal eden bir İHA’yı İran Silahlı Kuvvetlerinin düşürdüğü açıklanmıştı. İran’ın ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdüğü şeklinde çıkan haberlere açıklık getiren Pentagon, bunu yalanlayarak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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