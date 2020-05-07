Pentagon: “ABD Ordusu 2019’da 130 Sivilin Ölümüne Neden Oldu”

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan ordusunun 2019 yılında Irak, Suriye, Afganistan ve Somali’deki operasyonlarında 130 sivilin ölümüne, 91 sivilin de yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Sivil toplum kuruluşları, bu rakamın çok daha yüksek olduğu iddiasında.

Sivil can kayıpları Afganistan ve Somali'de

Önümüzdeki günlerde halka açık bir şekilde paylaşılması beklenen yaklaşık 20 sayfalık Pentagon raporunda, geçen yıl Afganistan’da 108, Somali’de 2 sivilin Amerikan ordusu operasyonlarında öldürüldüğü kaydedildi. Rapora göre aynı yıl içinde, Irak ve Suriye’de de toplam 22 sivil ABD’nin askeri operasyonlarında yaşamını yitirdi. Raporda, Libya ve Yemen’de Amerikan ordusunun geçen yıl sivil ölümlere neden olmadığı ileri sürüldü.

Af Örgütü: "Sayılar olduğundan az gösteriliyor"

Uluslararası Af Örgütü’nün güvenlik direktörü Daphne Eviatar Pentagon verileriyle ilgili olarak, “Kapsamlı incelemeler yürüttüğümüz yerlere baktığımızda, ABD ordusunun hala ABD’ye ait saldırılarda öldürülen ve yaralanan sivillerin sayısını ciddi oranda olduğundan daha az gösterdiği görülüyor” dedi.