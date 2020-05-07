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Pentagon: “ABD Ordusu 2019’da 130 Sivilin Ölümüne Neden Oldu”

07.05.2020 21:33 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan ordusunun 2019 yılında Irak, Suriye, Afganistan ve Somali’deki operasyonlarında 130 sivilin ölümüne, 91 sivilin de yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Sivil toplum kuruluşları, bu rakamın çok daha yüksek olduğu iddiasında

Pentagon: “ABD Ordusu 2019’da 130 Sivilin Ölümüne Neden Oldu”

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan ordusunun 2019 yılında Irak, Suriye, Afganistan ve Somali’deki operasyonlarında 130 sivilin ölümüne, 91 sivilin de yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Sivil toplum kuruluşları, bu rakamın çok daha yüksek olduğu iddiasında.

Sivil can kayıpları Afganistan ve Somali'de

Önümüzdeki günlerde halka açık bir şekilde paylaşılması beklenen yaklaşık 20 sayfalık Pentagon raporunda, geçen yıl Afganistan’da 108, Somali’de 2 sivilin Amerikan ordusu operasyonlarında öldürüldüğü kaydedildi. Rapora göre aynı yıl içinde, Irak ve Suriye’de de toplam 22 sivil ABD’nin askeri operasyonlarında yaşamını yitirdi. Raporda, Libya ve Yemen’de Amerikan ordusunun geçen yıl sivil ölümlere neden olmadığı ileri sürüldü.

Af Örgütü: "Sayılar olduğundan az gösteriliyor"

Uluslararası Af Örgütü’nün güvenlik direktörü Daphne Eviatar Pentagon verileriyle ilgili olarak, “Kapsamlı incelemeler yürüttüğümüz yerlere baktığımızda, ABD ordusunun hala ABD’ye ait saldırılarda öldürülen ve yaralanan sivillerin sayısını ciddi oranda olduğundan daha az gösterdiği görülüyor” dedi.

Airwars adlı gözlem grubunun verilerine göre, 2019 yılının ilk altı ayı içinde Suriye’de IŞİD’le mücadele eden ABD destekli koalisyon güçlerinin saldırılarında ülkede 416 ila 1030 sivil ölüm kaydedildi.

Airwars’dan uzmanlar, Somali’deyse 2019 yılında, Pentagon’un iki olarak belirttiği sivil ölüm sayısının en az 15 olduğunu iddia ediyor.

Pentagon: "Sayıların farklı olmasının nedeni uygulanan yöntem"

Pentagon yetkilileri raporda, aktardıkları sivil ölüm ve yaralanma rakamlarının bazı sivil toplum kuruluşlarının aktardığı rakamlardan farklı olma sebebinin, metodoloji ve farklı bilgi edinme yöntemleriyle ilgili olabileceğini savundu. Raporda ayrıca, “Her ne kadar sivil ölümler savaşın trajik ve önlenemez bir gerçeği olsa da, ABD ordusu sivillere yönelik zararın kısıtlanması için azimle çabalıyor” ifadeleri yer aldı.

Kayıtların tutulması zorunluluğunu Trump kaldırmıştı

Eski Başkan Barack Obama döneminde uygulamaya konulan, drone saldırılarında öldürülen sivillerin kaydının tutulması zorunluluğu geçen yıl Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe giren bir başkanlık kararnamesiyle kaldırıldı.

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