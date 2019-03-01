Pentagon Afganistan'dan çekilme planı hazırladı

Amerikan askerlerinin beş yıl içerisinde Afganistan'ı tamamen terk edebileceği iddia edildi. ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinin haberine göre Savunma Bakanlığı Pentagon, 18 yıldır devam eden savaşı bitirmek amacıyla Taliban'la muhtemel bir barış anlaşması da içeren bir çekilme planı hazırladı.

Plana göre önümüzdeki aylarda ülkledeki 14 bin Amerikan askerinin sayısı yarıya indirilecek. ABD haricinde uluslarası görev gücü kapsamında Afganistan'da bulunan diğer yabancı askerlerin sayısıda 8 bin 600 olacak ve bu birlikler Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Ülkede kalan ABD askeri ise terör operasyonlarına katılacak. Plan doğrultusunda Amerikan birliklerinin tamamının üç ila beş yıl içerisinde çekileceği ifade ediliyor.

Habere göre Washington tarafı Afgan hükümeti ile Taliban örgütü arasında bir barış sağlanması için bastırıyor. Pentagon'un planı bu kapsamda iktidarı Kabil ile Taliban arasında paylaştırmayı öngörüyor.

Planla ilgili ABD'li ve Afgan yetkililer arasında üst düzey müzakereler geçen ay tamamlandı ve bir taslak anlaşması üzerinde uzlaşıldı. Plan, Afganistan'da askeri olan diğer NATO müttefiklerine de sunuldu.