Pentagon Aşı Çalışmalarına Destek Vermeyi Değerlendiriyor

Salgınla mücadelede ordunun kullanılması yeni bir düşünce değil. Eski başkan Donald Trump döneminde de salgının tepe döneminde 47.000’den fazla Ulusal Muhafız ülke genelinde Corona virüsü operasyonlarına destek veriyordu. Bunların 20.000 kadarı çalışmalara destek verme görevini sürdürüyor.

ABD’de 420 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü salgını günde 173 binden fazla kişiye bulaşıyor. Salgın milyonlarca kişinin de işsiz kalmasına neden oldu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ‘‘Talebin önemi göz önüne alındığında, Savunma Bakanlığı’nın hangi kaynaklarının bu çabaları desteklemek için güvenli şekilde ayrılabileceği acilen ve dikkatle değerlendirilecek’’ dedi.

Joe Biden, Pazartesi günü yaptığı açıklamada görevdeki ilk 100 gününde 150 milyon aşının yapılmasının mümkün olduğunu söylemişti.

ABD Senatosu’nda Demokratlar avantajlı konuma gelseler de Başkan Joe Biden’ın programının Senato’da kabul görmesi için Cumhuriyetçiler’in de desteğini almaları gerekiyor. Cumhuriyetçiler ‘‘kürsü işgali’’ (filibuster) yöntemiyle Demokratlar’ın Senato’dan geçirmek istediği birçok tasarının geçmesini engelleyebilir. Bunun son örneklerine eski başkan Barack Obama döneminde rastlanmıştı.

Pelosi, gelecek hafta Temsilciler Meclisi’nde bütçe kurallarını görüşeceklerini kaydetti. Bu kurallar Demokratlar’ın Senato’da bir tasarıyı Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan geçirmelerini içeriyor.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi de Meclis’in gelecek hafta yeni Corona virüsü yardım tasarısını geçirmek için ilk adımları atacağını söyledi.

ABD ordusu mühendisleri de ülke genelinde Corona virüsü yüzünden kapasitesi dolan hastanelere binlerce yeni oda inşa etti.

Ancak Demokratlar’ın da bunu engellemek için kullanabilecekleri bazı yöntemler var. Bunlardan biri de uzlaşı yöntemi.

Buna göre kürsü işgali yöntemiyle engellenen tasarı eğer bütçe konularıyla ilgiliyse, engellemenin önüne geçilebiliyor.

Uzlaşma tasarılarının geçmesi için yalnızca basit çoğunluk gerekiyor. Senato’da sayıları 50-50 olan Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in eşitliğini Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyu Demokratlar’ın lehine bozacak.

Başkan Biden’ın 100 günde 150 milyon aşı hedefinin, ayrıca Corona virüsüyle mücadele planı kapsamında açıkladığı aşı uygulayan kişi sayısının ve aşılama yapılan alanların arttırılması, aşıların eşit şekilde toplumun her kesimine dağıtılması, okulların açılması ve salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik alınması planlanan bir dizi önlemin hayata geçirilmesi için 1,9 trilyonluk Corona virüsü yardım paketinin Senato’dan geçmesi büyük önem taşıyor.

