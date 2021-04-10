Pentagon Aşırılık Yanlılarına Karşı Alarmda

Ülke içinde aşırıcı tehditlerin artmasınden endişe duyan ABD ordusu, aşırılık yanlısı ideolojileri benimseyen kişilerin, askeri görevlerini sürdürmelerini engellemek için harekete geçiyor. Ordu aynı zamanda aşırılık yanlısı grupların, ordudan ayrılmayı ya da emekli olmayı planlayan kişileri hedef almalarını ve saflarına katmalarını zorlaştırmayı planlıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bir bildiri yayınlayarak, üst düzey askeri yöneticilere, askere alınacak kişilere yönelik soruşturmaların güncellenmesi ve askerlikten ayrılmaya ya da emekli olmaya hazırlanan personel için daha iyi eğitim de dahil olmak üzere, ordunun tüm kademelerinde aşırıcılığa karşı “acil eylem’’ emri verdi. Bu değişiklikler, Austin’in ordunun tüm komutanlıklarına ve hizmet birimlerine, aşırılık yanlısı ideolojinin yayılması ve bunun hem ABD askeri operasyonları hem de askeri personel üzerindeki etkisi hakkında komutanların askerlerle konuşması emrinden iki ay sonra geldi. Austin, bu konuşmaların, 60 gün içerisinde operasyonların bir günlüğüne durdurularak yapılmasını emretmişti.

Yeni plan aynı zamanda aralarında birkaç eski askerin de bulunduğu aşırılık yanlılarının 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ni kuşatmasından yaklaşık 3 ay sonraya denk geliyor. George Washington Üniversitesi Aşırıcılık Programı verilerine göre, söz konusu kuşatmayla suçlanan 300’den fazla kişinin 30’undan fazlası askeri geçmişe sahip. Austin bildiride, Pentagon’un hala öğrendiklerini gözden geçirdiğini ancak operasyonel duraklamanın şimdi harekete geçme ihtiyacını gösterdiğini söyledi. “Bakanlığımızdaki uzmanların kritik ilk adımlar olarak belirlediği acil eylemler var“ diyen Austin, “Üniformalı askerlik yapanların büyük çoğunluğu ve sivil meslektaşları bunu büyük bir onur ve dürüstlükle yapıyor ancak içimizdeki herhangi bir aşırılıkçı davranış çok büyük bir etkiye sahip olabilir“ ifadelerini kullandı. Potansiyel askerler için yenilenen uygunluk soruşturması ve görevden ayrılmak üzere olan askerler için geliştirilmiş eğitime ek olarak bu bildiri, orduya nelerin yasaklanmış aşırılıkçı faaliyetleri kapsadığının tanımını güncelleme ve gözden geçirme çağrısı yapıyor.

Bildiri, sorunun kapsamını daha fazla incelemek için bir komisyon oluşturulması çağrısında da bulunuyor. Pentagon’dan yapılan açıklamada, uzatma isteyen az sayıdaki Ulusal Muhafız ya da yedek askeri birlikler dışında tüm askeri birimlerin, aşırılıkçılıkla ilgili konuşmaları 60 gün içinde tamamladığını; ancak kaç askerin aşırılık yanlısı eylemlere karıştığına dair net bir tablo elde edilemediği kaydedildi. Pentagon Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, “Aşırılık yanlısı ideolojiden ilham alabilecek tüm suçlar görevdeyken işlenmiyor” dedi ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yenilenen güvenlik soruşturmalarının, askeri personelin aşırılık yanlısı faaliyetlerine dair kanıt bulunması halinde, ordunun daha hızlı ve daha kararlı adımlar atmasına olanak sağlaması da umuluyor. “Bu gelecekteki davranışları tahmin etmekle ilgili değil” diyen Kirby, “Başvuru sahibinin soruları yanıtlarken, yanlış yanıt vermesinin tespit edilmesi halindebakanlığın sorumlu tutulabilmesine de olanak tanıyor“ dedi.