Pentagon: Askeri Gemilerdeki Kadın Askerler Cinsel Saldırıya Uğruyorlar

Amerika ordusunun dünya genelindeki gemileri de kapsayan üsleri ve kamplarında 4 yıl süren araştırmanın sonuçları sonunda yayınlandı.

Rapora göre aralarında Fort Hood, Fort Bragg, Fort Lewis, Fort Campbell, Fort Bliss, Camp Lejeune’un da bulunduğu ordu ve deniz kuvvetlerine ait kamplarda 2014 yılında kadın ve erkeklere yönelik 500’den fazla cinsel saldırı oldu.

Cuma günü açıklanan raporda özellikle askeri gemilerde görev yapan genç ve bekar kadınların en çok cinsel saldırıya maruz kalan grup olduğu ifade ediliyor. Deniz kuvvetlerinde 15 ayrının görev noktasının kadınlar açısından yüksek riskli olduğu ifade edilirken bu noktaların 13’ünün gemiler ve uçak gemileri olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca bir gemide 25 erkeğin de cinsel saldırıya maruz kaldığı ifade ediliyor.

Hava Kuvvetlerinin en az cinsel saldırının yaşandığı bölüm olduğu ifade ediliyor. Rapora göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Amerikan ordusunda çalışılabilecek en güvenli yer olarak görülüyor.

Pentagon söz konusu araştırmayla ilgili olarak Rand Corp. adlı bir kurumla çalışma gerçekleştirdi ancak raporun sonuçlarının açıklanması çok uzun süre ertelendi.

Savunucularımızı Koruma Grubu Başkanı ve eski hava kuvvetleri askeri savcısı Don Christensen raporun açıklanmasının bu kadar uzun süre geciktirilmesinin son derece üzücü olduğunu söyledi.

Gecikme nedeniyle, bu bilgilerin büyük olasılıkla aslen olup bitenlerin tamamını yansıtmadığı yorumları yapılıyor. Ancak yine de bulguların askeri birliklerdeki cinsel saldırılara dair bir resmi ortaya koyduğu ifade ediliyor.

