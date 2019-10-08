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Pentagon: ‘Askerlerimizi Olası Operasyon Bölgesinden Çektik’

08.10.2019 23:57 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan askerlerini Suriye’de Türkiye’nin olası operasyon bölgesinden çıkardıklarını doğruladı. Sözcü ABD basınında yer alan haberlerin aksine Başkan Trump’ın konuyla ilgili olarak Pentagon'a danıştığını söyledi

Pentagon: ‘Askerlerimizi Olası Operasyon Bölgesinden Çektik’

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan askerlerini Suriye’de Türkiye’nin olası operasyon bölgesinden çıkardıklarını doğruladı. Sözcü ABD basınında yer alan haberlerin aksine Başkan Trump’ın konuyla ilgili olarak kendilerine danışıldığını söyledi.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerini, güvenliklerini sağlamak için Türkiye’nin olası müdahale rotasının dışına çektik” dedi.

"Başkan Pentagon'a danıştı"

Hoffman, aksi yönde haberlerin yayınlanmaya devam etmesine rağmen, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ye, son birkaç gün içerisinde, Türkiye’nin askeri operasyonu karşısında Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerini koruma çabaları ve bölgedeki durum hakkında Başkan Donald Trump tarafından danışıldığını belirtti.

Sözcü Hoffman, Bakanlığın, Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulmasının istikrarı sağlamanın en iyi yolu olduğu yönündeki duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.

Pentagon sözcüsü “Maalesef Türkiye tek taraflı olarak harekete geçmeyi tercih etti. Bunun neticesinde, Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerini emniyetlerini sağlamak için Türkiye’nin olası müdahale rotasının dışına çektik. Şu an itibariyla Suriye’deki askeri varlığımızda bir değişiklik yapmadık” dedi.

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