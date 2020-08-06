Pentagon Başmüfettişliği YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı

Başmüfettişlik, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatına (Operation Inherent Resolve) ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

ABD ve müttefiklerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekatın son üç ayında yaşanan gelişmeleri içeren raporda, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de saldırılarını artırdığı belirtildi.

Raporda, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de hafif silahlar ve patlayıcılar kullanarak saldırılarını tırmandırmasına rağmen, örgütün eski gücüne yeniden erişmesine ihtimal verilmediği değerlendirmesinde bulunuldu.

İki bini yabancı savaşçı olmak üzere yaklaşık on bin DEAŞ'lı teröristin tutulduğu Haseke'de yer alan Hol Kampında durumun kötüleştiğinin açıklandığı raporda, toplu bir isyan çıkma riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

YPG/PKK ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALMAYA DEVAM EDİYOR

SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzey doğusundaki mülteci kamplarından çocukları alıkoyarak silah altına almaya devam etmesi söz konusu rapora yansıdı.

Örgütün çocukları silah altına almamaya yönelik uluslararası kuruluşlara yaptığı taahhütleri yerine getirmediği, çocukların zorla silah altına alınmaya devam edildiği belirtildi.