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Pentagon, Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor

26.04.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Pentagon, Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak Suriye'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

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AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME PLANININ REVİZYONU BİR HAFTA İÇİNDE SAVUNMA BAKANINA SUNULACAK

ABD'nin çekilme planları yaparken Afgan ordusunun uçaklarının bakımı gibi teknik ihtiyaçlarını da değerlendirdiğini belirten Kirby, ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin revize edilmiş çekilme planını bir hafta içinde Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunacağını bildirdi.

Diğer taraftan Kirby, Afgan ordusunun bakım gibi teknik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik henüz verilmiş bir karar olmadığını kaydetti.

Kirby, Eisenhower uçak gemisinin yanı sıra 2 B-52 uçağının bölgeye gönderildiğini, 2 B-52 uçağının ise gönderileceğini ifade etti. (AA)

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Türkiye Joe Biden

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