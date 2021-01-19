Pentagon Biden'ın yemin töreninde görev yapacak 25 bin askeri taramadan geçiriyor

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, törende görevli askerlerden gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı da önlemler alınmaya devam ediyor.

İDDİA TEYİT EDİLDİ

Pentagon'un içerden bir saldırı ihtimaline karşı Washington'da görev yapan Ulusal Muhafızların taramadan geçirilmesine ilişkin iddia Miller tarafından da teyit edildi.

Miller, "Büyük güvenlik etkinliklerine verilen askeri desteklerde normal olarak yapıldığı üzere, Bakanlık Washington'daki Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçirecek. İçerden bir tehditle ilgili herhangi bir istihbarat yok ancak başkentin güvenliği için altına bakılmadık taş bırakmak istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Normalde bu tür taramaların kolluk kuvvetlerince yapıldığını ancak bu yılki yemin töreninde daha önce olmadığı kadar çok sayıda askerin katıldığını hatırlatan Miller, Washington Ulusal Muhafızlar Bürosunun da Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) bu tarama sürecinde destek verdiğini belirtti.