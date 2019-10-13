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Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın bin kadar ABD askerini Suriye’nin kuzeyinden güneyine çekme talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın bin kadar ABD askerini Suriye’nin kuzeyinden güneyine çekme talimatı verdiğini açıkladı. Trump da harekata ilişkin yeni açıklamalar yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan açıklama geldi. Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki bin ABD askerini çekme emri verdiğini açıkladı. CBS televizyonunda yayımlanan “Face the Nation” programına konuşan Esper, Suriye’nin kuzeyindeki durumun tehlike arz edebileceğini, bölgedeki askerlerin planlı bir şekilde güneye çekileceğini belirterek, “Ulusal güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmelerin ardından dün akşam Başkan’la konuştum ve Suriye’nin kuzeyindeki güçlerimizi planlı bir şekilde çekmemiz talimatını verdi” dedi. Esper, “Son 24 saatte, şunu öğrendik ki Türkler, saldırılarını ilk başta planlanandan daha güneye doğru genişletmek niyetindeler ve de batıya” ifadesini kullandı.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Birçok insan, Irak’a karşı Kürtlerle savaşmamızı istedi. ‘Hayır’ dedim ve Kürtler iki kez savaşı bıraktı. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK’yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Diğerleri gelip taraflardan biri için savaşmak isteyebilir. Bırakın savaşsınlar. Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonu olmayan savaşlar” ifadelerini kullandı.

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