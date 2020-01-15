HABER
  4. Pentagon, bütçesinden Meksika sınırındaki duvara fon aktarmaya hazır

Pentagon, bütçesinden Meksika sınırındaki duvara fon aktarmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 01:08 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: - "Savunma Bakanlığının birinci önceliği anavatanı korumaktır. Dolayısıyla güneydoğu sınırımız da bir güvenlik konusudur"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılki savunma bütçesinin bir kısmının Meksika sınırında örülmeye devam edilen duvara aktarılması konusunu değerlendirdiğini belirterek, "Savunma Bakanlığının birinci önceliği anavatanı korumaktır. Dolayısıyla güneydoğu sınırımız da bir güvenlik konusudur ve işlerin nasıl gelişeceğine bakacağız." dedi.

Esper, Washington'da resmi ziyaret için bulunan Japonya Savunma Bakanı Tarō Konō ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemdeki konulara değindi.

Trump yönetiminin 2020 savunma bütçesinin de bir kısmını Meksika sınırındaki duvarın inşaatına aktaracağına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, "Savunma Bakanlığının birinci önceliği anavatanı korumaktır. Dolayısıyla güneydoğu sınırımız da bir güvenlik konusudur ve işlerin nasıl gelişeceğine bakacağız, ancak İç Güvenlik Bakanlığına ve görevini yerine getirmesine yardım etme konusuna bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Pentagon, 127 inşaat projesi için 2019 savunma bütçesinde ayrılan 3,6 milyar doları Meksika sınırına örülen duvar inşaatına aktarmış ve bu konu geçen yıl Washington'da Kongre ile yönetim arasında krize neden olmuştu.

Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze testinde bulunup bulunmayacağına yönelik bir soruya ise Esper, "Durumu yakından izliyoruz. Kuzey Kore'ye, ülkenin nükleerden arındırılmasını sağlayacak diplomatik çözümün en iyi yol olduğu mesajını vermeye devam ediyoruz." yanıtını verdi.

- "Japonya İran'la tansiyonu düşürmek için çaba içinde"

Esper ile Orta Doğu'daki durumu ve İran ile söz konusu olan gerilimi ele aldığını belirten Japonya Savunma Bakanı Kono, "Tansiyonu düşürmek ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için devamlı bir diplomatik çaba içindeyiz." dedi.

Japon hükümetin Orta Doğu'ya asker gönderme talebinin muhalefet partilerince reddedilmesi konusuna ilişkin soruları da yanıtlayan Kono, "Ülkemiz ham petrolün yüzde 90'nını Orta Doğu'dan tedarik ediyor ve bu yüzde 90 petrolün geçiş güzergahı ise Umman Körfezi'dir. Bu nedenle o bölgeye asker konuşlandırmak Japonya'nın ulusal menfaatinedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Orta Doğu'da ABD öncülüğündeki bir koalisyona katılmasına ilişkin bir soruya ise "Ülkemizde anayasal bazı sınırlamalar var dolayısıyla ABD ve Avrupa koalisyonuna katılamayacağız ancak onlarla yakın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, kayıplara karıştıEşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, kayıplara karıştı
İzmir’de siyasi parti il başkanları kentin sorunları için buluştuİzmir’de siyasi parti il başkanları kentin sorunları için buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Esper Japonya

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

İran üç ülkeyi hedef aldı: Sert ve kararlı bir yanıt verilecek

İran üç ülkeyi hedef aldı: Sert ve kararlı bir yanıt verilecek

Samsun'da korkunç cinayet! 12 gözaltı

Samsun'da korkunç cinayet! 12 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de darp edilen doktor saldırganın eşine yüzü yaralı halde doğum yaptırdı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Trump'a yönelik azil soruşturmasının Ukrayna'daki kilit noktasıydı! Rus istihbaratı siber saldırı düzenlemiş

Azil soruşturmasının kilit noktasıydı! Rusya detayı ortaya çıktı

Malatya'da hareketli anlar! Ailesiyle tartıştı balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

Polisi alarma geçirdi! Malatya'da hareketli anlar

İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı!

Darbe davasında 3 yıldızlı generale beraat!

Meraklı gözlerle izlediler! Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanlığı'ndan sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.