Pentagon bütçesinin Suriye fonunda kesinti yok

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’ya 300 milyon dolar, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

Pentagon, 2020 mali yılı için Kongre'den talep edilen bütçesinin detaylarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongre’den Pentagon için 718,3 milyar dolar bütçe talebinde bulunduğu kaydedildi.

Bütçe belgelerinde, Pentagon için talep edilen 718,3 milyar doların 544,5 milyar doları taban bütçe, 173,8 milyar doları ise savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için ayrıldığı belirtildi.

Savaş fonunda, Trump’ın Meksika sınırına örülmesini planladığı duvarın da dahil olduğu acil durumlar için ise 9,2 milyar dolar ayrıldı.

- Suriye’de YPG/PKK’ya destek

DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’deki eğit-donat programı için geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar ayıran ABD yönetimi, bu yıl bu miktarı 1 milyar 45 milyon dolara düşürdü.