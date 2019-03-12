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Pentagon bütçesinin Suriye fonunda kesinti yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Kongre'den Pentagon için 718,3 milyar dolar bütçe talebinde bulundu - Pentagon için talep edilen 718,3 milyar doların 544,5 milyar doları taban bütçe, 173,8 milyar doları ise savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için ayrıldı - Pentagon, SDG ismini kullanan YPG/PKK’ya 300 milyon, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’ya 300 milyon dolar, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

Pentagon, 2020 mali yılı için Kongre'den talep edilen bütçesinin detaylarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongre’den Pentagon için 718,3 milyar dolar bütçe talebinde bulunduğu kaydedildi.

Bütçe belgelerinde, Pentagon için talep edilen 718,3 milyar doların 544,5 milyar doları taban bütçe, 173,8 milyar doları ise savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için ayrıldığı belirtildi.

Savaş fonunda, Trump’ın Meksika sınırına örülmesini planladığı duvarın da dahil olduğu acil durumlar için ise 9,2 milyar dolar ayrıldı.

- Suriye’de YPG/PKK’ya destek

DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’deki eğit-donat programı için geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar ayıran ABD yönetimi, bu yıl bu miktarı 1 milyar 45 milyon dolara düşürdü.

Söz konusu fonun 745 milyon doları Irak ordusu için, 300 milyon doları ise Suriye'de eğit-donat programı için ayrıldı.

Bütçede, Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğine destek için ise 250 milyon dolar aktarılacak.

Böylece Pentagon, Suriye'de DEAŞ karşıtı mücadele kapsamında ağırlıklı olarak YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerin korunması için 550 milyon dolar ayırmış oldu.

Pentagon, geçen yıl da Suriye'de eğit donat ve sınır güvenliği için 550 milyon dolar ayırmıştı.

DEAŞ ile mücadelenin bittiğini ve Suriye'den çekilmeyi gündeme getiren ABD yönetiminin, Suriye'ye ayırdığı fonda kesintiye gitmemesi dikkati çekti.

Bütçe belgelerinde, bu fonla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Talep edilen 1 milyar 45 milyon dolara Irak Güvenlik Güçlerine destek için 745 milyon dolar ve taramadan geçirilmiş Suriye muhalefeti için 300 milyon dolar dahildir. 2020 mali yılı bütçesinin DEAŞ ile mücadelede eğit-donat fonundan 250 milyon dolar ise Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı operasyon, bakım ve DEAŞ ile mücadele eden ortak ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere kullanılmak üzere ayrılmıştır."

ABD Suriye'de ağırlıklı olarak SDG adı altında YPG/PKK'ya da destek verirken, Suriye'nin güneydoğusundaki El Tanif bölgesinde ise Musavir et-Tavra adlı küçük bir gruba askeri destek sağlıyor.

Söz konusu fonun alt kalemlerine ilişkin detaylı rapor henüz basınla paylaşılmadı.

- Koalisyon güçlerine destek fonu

Bütçe belgelerinde dikkati çeken bir diğer detay ise savaş fonu kapsamında "koalisyon kuvvetlerine destek" fonu oldu.

600 milyon dolar ayrılan bu fona ilişkin bütçede, "ABD operasyonlarına katılmak isteyen ancak finansal araçlardan yoksun koalisyon kuvvetleri, dost kuvvetler ve kilit dış ortaklar için ayrılan destek miktarlarını içeriyor." ifadesine yer verildi.

Bu miktarın 450 milyon doları koalisyon operasyonlarına destek, 150 milyon doları ise lojistik ve ikmal desteği olduğu belirtildi.

ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya destek amaçlı uluslararası bir koalisyon arayışında olduğu bir dönemde ülke veya bölge belirtmeden Pentagon bütçesinde 600 milyon doların ABD operasyonlarına destek verecek ülkeler için ayrılması dikkati çekti.

- Rusya’ya karşı Avrupa destek fonundan kesinti

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Rusya’ya karşı caydırıcılık sağlamak üzere Avrupa ülkelerine “Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi” kapsamında verilen destek ise geçen yıl 6,5 milyar dolar iken 2020 mali yılı için bu miktar 5,9 milyar dolara düşürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Pentagon savunma bütçesi Suriye YPG/PKK

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