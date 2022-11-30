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Pentagon, Çin'in askeri gücü için rapor hazırladı: Nükleer harp başlığı sayısı 1500'e çıkabilir

30.11.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre'ye yıllık olarak sunduğu ve Çin'in askeri gücüne ilişkin "Çin Askeri Güç Raporu"nu tamamladı. Pentagon, Çin'in nükleer silah modernizasyonunun devam ettiği şekilde gitmesi halinde 2035'e kadar Pekin'in elinde 1500 nükleer harp başlığı olabileceğini belirtti.

Pentagon, Çin'in askeri gücü için rapor hazırladı: Nükleer harp başlığı sayısı 1500'e çıkabilir

Pentagon'un raporunda Çin'in güvenlik politikaları ve buna paralel olarak ekonomi, dış politika, hava, kara, deniz gücü, stratejik güç unsurları, altyapı çalışmaları, askeri modernizasyon programları ve nükleer güç kapasitesine ilişkin 2021'deki gelişmelerin detayları yer aldı.

196 sayfalık raporda, ABD'nin Çin'i kontrol altında tutma çabalarının Pekin tarafından 2049'a kadar büyük Çin uygarlığını yeniden inşa etme politikasına engel olarak görüldüğü belirtildi.

Raporda, Çin'in önümüzdeki 10 yılda nükleer kabiliyetini modernize etmek ve çeşitlendirmek üzere yoğun çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Pekin'in hava, kara ve deniz nükleer fırlatma platformlarına yatırımı artırdığı ifade edilen raporda, "Savunma Bakanlığı, Çin'in mevcut nükleer harp başlığı sayısının 400'ü geçtiğini tahmin etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Raporda, Çin'in 2035'e kadar nükleer modernizasyon sürecini tamamlamayı hedeflediği belirtilirken, "Çin şu anki nükleer kapasitesini büyütme hızını sürdürürse Halk Kurtuluş Ordusu 2035'e kadar 1500 civarında nükleer harp başlığını konuşlandırmış olacak." tahminine yer verildi.

ÇİN O BÖLGELERDE ETKİNLİĞİNİ ARTIRDI

Raporda, Çin'in, ABD'nin Avusturalya, Japonya ve Hindistan ile yeniden canlandırdığı "QUAD" ittifakını, Avustralya ve İngiltere ile kurduğu AUKUS üçlü işbirliği ittifakının altını oymak üzere birçok araç kullandığı iddia edildi.

Çin'in Yol-Kuşak projesi kapsamında 2021'de Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ile ilişkilerini son derece yoğunlaştırdığı belirtilen raporda, Pekin'in askeri ve sivil sektörlerini bu konuda kaynaştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Raporda, Pekin yönetiminin 2027'ye karar ordunun modernizasyonunda mekanize, muhabere ve istihbaratın entegre olarak kullanılmasını öngören bir yol izlediği kaydedildi.

ABD ordusunun kaleme aldığı raporda, ayrıca Çin'in çekirdek operasyonel olarak "Çok Alanlı Hassas Muharebe" konseptini benimsediği ve bunun bilgi teknolojileri alanında önemli modernizasyonlar içerdiği ifade edildi.

RUSYA İLE ORTAK TATBİKAT

Çin'in tatbikatlarını daha gerçekçi senaryolara dayandırmaya başladığına işaret edilen raporda, Rusya ile Çin'in ilk kez Çin topraklarında geniş kapsamlı kara ve deniz çıkarma tatbikatları yaptığına ilişkin bilgiler verildi.

Raporda Çin'in, donanmasında 340 gemi ve denizaltı ile dünyanın en büyük deniz filosuna sahip olduğu kaydedilirken, 2021'de Pekin'in donanmaya 4 kurvaziyer, 2 firkateyn ve 2 çıkarma gemisi kattığı belirtildi.

2800'den fazla savaş uçağı ve hava aracı bulunan Çin'in 2021'de 135 yeni balistik füzeyi test edip, konuşlandırdığı bilgisine yer verilen raporda, Pekin'in entegre hava savunma sistemleri, uzun menzilli füze kabiliyetleri ve hipersonik füze kabiliyetlerinde de önemli ilerlemeler kaydettiğine yer verildi.

"TAYVAN'A YÖNELİK BASKINI..."

Raporda, 2021'de Pekin'in Tavyan'a karşı askeri, diplomatik, politik ve ekonomik çabalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Çin'in Tayvan'a karşı kışkırtıcı operasyonlarını artırdığı ifade edilen raporda, Çin ordusunun adayı işgal eden gerçekçi tatbikatlar yaptığı bilgisine yer verildi.

Raporda, "Çin, belirli bir fizibilite ve risklerle Tayvan'a askeri harekat düzenlemek üzere birçok seçeneği devreye sokabilir." ifadeleri yer aldı. (AA)

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