Pentagon: "Çin Nükleer Başlıklarını İki Katına Çıkarabilir"

Çin’in iktidardaki Komünist Partisi’nin desteklediği Global Times gazetesinde bu yılın başında yayınlanan bir haberde Pekin hükümetinin kısa süre içinde nükleer savaş başlığı sayısını bine çıkarmayı planladığı açıklanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin’den sorumlu Bakan Yardımcısı Chad Sbragia, “Rakamlarla ilgili kesinlikle kaygılıyız ancak aynı zamanda Çin’in nükleer alanda kaydettiği ilerleme genel anlamda endişe verici” dedi.

Salı günü Bakanlığın Kongre’ye sunduğu yıllık Çin’in askeri gücüyle raporunda, Çin’de şu an mevcut olan nükleer savaş başlığı sayısı ilk kez açıkça belirtildi. 200’ü aşkın nükleer başlığı olduğu belirtilen Çin’in bu sayıyı on yıl içinde ikiye katlaması bekleniyor. Amerikan Bilimadamları Federasyonu’na (Federation of American Scientists) göre Çin halihazırda yaklaşık 320 nükleer başlığa sahip.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Çin’in nükleer başlık sayısını önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkaracağını; kara-hava-denizden üçlü nükleer saldırı düzenleme kapasitesini yakalamaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Washington, Amerika ile Rusya arasında Şubat ayında sona erecek nükleer anlaşma uzatılırken anlaşmaya dahil olması için Çin’e birçok kez çağrıda bulundu.

Amerika’nın nükleer kapasitesinin Çin’inkinden 20 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Çinli yetkililerse bu anlaşmanın müzakerelerinde yer almayı reddediyor.

Temmuz ayında da üst düzey bir Çinli diplomat, Amerika’nın kendi nükleer kapasitesini Çin’in düzeyine indirmeyi kabul etmesi halinde Pekin’in Rusya’nın da dahil olduğu üçlü bir nükleer silah kontrolu anlaşması için masaya oturabileceğini söylemişti.

Uzmanlar, 3 bin 800 nükleer savaş başlığına sahip Amerika ile yaklaşık 4 bin 300 başlığı olan Rusya’ya kıyasla Çin’in mevcut nükleer kapasitesinin oldukça düşük kaldığına dikkat çekiyor.

