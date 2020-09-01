HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pentagon: "Çin Nükleer Başlıklarını İki Katına Çıkarabilir"

Pentagon: "Çin Nükleer Başlıklarını İki Katına Çıkarabilir"

01.09.2020 23:18 | Son Güncelleme

Pentagon yetkilileri, Kongre’ye sundukları yıllık raporda Çin’in nükleer başlık sayısını önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkaracağı uyarısında bulundu

Pentagon: "Çin Nükleer Başlıklarını İki Katına Çıkarabilir"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Çin’in nükleer başlık sayısını önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkaracağını; kara-hava-denizden üçlü nükleer saldırı düzenleme kapasitesini yakalamaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Salı günü Bakanlığın Kongre’ye sunduğu yıllık Çin’in askeri gücüyle raporunda, Çin’de şu an mevcut olan nükleer savaş başlığı sayısı ilk kez açıkça belirtildi. 200’ü aşkın nükleer başlığı olduğu belirtilen Çin’in bu sayıyı on yıl içinde ikiye katlaması bekleniyor. Amerikan Bilimadamları Federasyonu’na (Federation of American Scientists) göre Çin halihazırda yaklaşık 320 nükleer başlığa sahip.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin’den sorumlu Bakan Yardımcısı Chad Sbragia, “Rakamlarla ilgili kesinlikle kaygılıyız ancak aynı zamanda Çin’in nükleer alanda kaydettiği ilerleme genel anlamda endişe verici” dedi.

Çin’in iktidardaki Komünist Partisi’nin desteklediği Global Times gazetesinde bu yılın başında yayınlanan bir haberde Pekin hükümetinin kısa süre içinde nükleer savaş başlığı sayısını bine çıkarmayı planladığı açıklanmıştı.

Washington, Amerika ile Rusya arasında Şubat ayında sona erecek nükleer anlaşma uzatılırken anlaşmaya dahil olması için Çin’e birçok kez çağrıda bulundu.

Amerika’nın nükleer kapasitesinin Çin’inkinden 20 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Çinli yetkililerse bu anlaşmanın müzakerelerinde yer almayı reddediyor.

Temmuz ayında da üst düzey bir Çinli diplomat, Amerika’nın kendi nükleer kapasitesini Çin’in düzeyine indirmeyi kabul etmesi halinde Pekin’in Rusya’nın da dahil olduğu üçlü bir nükleer silah kontrolu anlaşması için masaya oturabileceğini söylemişti.

Uzmanlar, 3 bin 800 nükleer savaş başlığına sahip Amerika ile yaklaşık 4 bin 300 başlığı olan Rusya’ya kıyasla Çin’in mevcut nükleer kapasitesinin oldukça düşük kaldığına dikkat çekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Macron'un ziyareti Lübnanlıları rahatsız ettiMacron'un ziyareti Lübnanlıları rahatsız etti
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Hindistan'da doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı
Doğum masrafını karşılayamayınca bebeklerini hastaneye sattılar
KKTC'den ABD'nin Rum Kesimi hakkındaki skandal kararına sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Macron'un ziyareti Lübnanlıları rahatsız etti
Macron'un ziyareti Lübnanlıları rahatsız etti
Fransa’da 24 saatte 4 bin 982 koronavirüs vakası
Fransa’da 24 saatte 4 bin 982 koronavirüs vakası
Trump’tan felç geçirdiği iddialarına yanıt
Trump’tan felç geçirdiği iddialarına yanıt
Belarus'ta sular durulmuyor! Bu kez de öğrenciler sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.