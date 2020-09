Pentagon: "Çin Nükleer Başlıklarını İki Katına Çıkarabilir"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Çin’in nükleer başlık sayısını önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkaracağını; kara-hava-denizden üçlü nükleer saldırı düzenleme kapasitesini yakalamaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Salı günü Bakanlığın Kongre’ye sunduğu yıllık Çin’in askeri gücüyle raporunda, Çin’de şu an mevcut olan nükleer savaş başlığı sayısı ilk kez açıkça belirtildi. 200’ü aşkın nükleer başlığı olduğu belirtilen Çin’in bu sayıyı on yıl içinde ikiye katlaması bekleniyor. Amerikan Bilimadamları Federasyonu’na (Federation of American Scientists) göre Çin halihazırda yaklaşık 320 nükleer başlığa sahip.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin’den sorumlu Bakan Yardımcısı Chad Sbragia, “Rakamlarla ilgili kesinlikle kaygılıyız ancak aynı zamanda Çin’in nükleer alanda kaydettiği ilerleme genel anlamda endişe verici” dedi.

Çin’in iktidardaki Komünist Partisi’nin desteklediği Global Times gazetesinde bu yılın başında yayınlanan bir haberde Pekin hükümetinin kısa süre içinde nükleer savaş başlığı sayısını bine çıkarmayı planladığı açıklanmıştı.